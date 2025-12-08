Entspannt genießen: Die besten Familien-Wellnesshotels in Österreich

Wellnessfun für alle Generationen. Wo Wellness auf Wasserrutschen trifft und Entspannung sich wie Abenteuer anfühlt: Familien-Wellnesshotels hierzulande setzen neue Maßstäbe für den perfekten Urlaub mit Kindern.

Von spektakulären Poolwelten über Kinderclubs bis zu Adults-only-Spas: Hier erleben Kinder Abenteuer, während Eltern Ruhe genießen. Zwischen Salzburg, Tirol und Oberösterreich warten spektakuläre Poolwelten, Spa-Rückzugsorte für Erwachsene, liebevolle Kinderbetreuung und Naturerlebnisse – damit Groß und Klein mit leuchtenden Augen nach Hause fahren. Hier entspannen Eltern – und Kinder flippen aus vor Freude!

Fereinwelt Kesselgrub in Altenmarkt im Pongau. © Domolsky-Schuster

Familienabenteuer deluxe in der Ferienwelt Kesselgrub

Im lichtdurchfluteten Hallenbad der Ferienwelt Kesselgrub in Altenmarkt im Pongau wirken Röhrenrutsche und Trioslide wie ein Magnet auf die ganze Familie. Im Kesselinos Kinderclub wird gebastelt, gespielt und gelacht, während größere Kids bei Mini-Bowling, Billard oder Tischfußball im Jugendraum Action erleben. Eltern genießen Ruhe im Adults-only-Spa: Saunen, Snowroom und Outdoor-Whirlpool mit Panoramablick laden zum Entspannen ein – oder zum außergewöhnlichen Eisbad für einen Adrenalin-Kick.

FerienWelt Kesselgrub. Winterabenteuer auf dem Pferderücken. © Gerald Domolsky

Draußen sinken die Temperaturen, drinnen steigt die Sehnsucht nach Wärme: Vom Hallenbad mit Kuschelkojen schwimmt man direkt ins Schleusenbecken im Freien. Der kleine Wasserspielpark mit fünf Rutschen lässt Kinderherzen höherschlagen. Die Kinderbetreuung beginnt bereits ab sechs Monaten: Im Baby- und Miniclub werden die Jüngsten in kleinen Gruppen und mit bis zu 70 Stunden pro Woche liebevoll umsorgt. Für die Eltern bleibt so Zeit zum Entspannen. Kulinarisch können Gäste zwischen All-Inclusive-Genusspension und Verwöhn-Halbpension wählen: Kinder bedienen sich am Buffet oder wählen aus eigener Karte, während die Erwachsenen das 5-Gang-Verwöhnmenü genießen. www.kesselgrub.at

60 Meter-Rutschspass mit Zeitnehmung und Trampolinraum in Good Life Resort Riederalm in Leogang. © Good Life Resort Riederalm

Actionreicher Familienurlaub im Good Life Resort Riederalm

Im Good Life Resort Riederalm in Leogang wird Familienurlaub zum Erlebnis. Kinder stürzen sich in den großen Outdoor-Spielpark mit CatCars, MoonHarleys, drei Riesen-Trampolins, Kletter-Iglu, Motorikparcours, Korbschaukel, Mini-Bergwerks-Stollen und Miniatur-Straßen, auf denen sie spielerisch Verkehrsregeln lernen. Indoor sorgt der neue Trampolinraum für extra Action sowie der Game-Room mit Kletterwand, Softplay-Anlage, Reaktions-Wall und Mini-Game-Tisch für Spaß bei jedem Wetter.

Hotel Kristall in Großarl. © Hotel Kristall

Highlight für kleine Wasserfans: die 57,57 Meter lange Wasserrutsche mit Zeitmessung, Indoor-Becken und Panorama-Familien-Textilsauna. Für Eltern bedeutet Urlaub hier pure Entspannung: Im Adults-only Mountain SPA genießen Ruhesuchende einen 20 Meter langen Thermalpool bei 33°C, Finnische Panoramasauna, Zirbensauna, Aromaaufgüsse, Salzpeeling und Abkühlung im Eisnebelgang oder Tauchbecken. Zwei komplett getrennte Wellnessbereiche sorgen dafür, dass Kinderlachen und Ruhe harmonisch nebeneinander existieren können. https://riederalm.com

Spiel, Spaß & Abenteuer im Familienhotel Kristall

Im Familienhotel Kristall in Großarl sind Kinder König: Im 450 m² großen Spielparadies warten Malbücher, Riesen-Legosteine, Tischfußball, Airhockey, eine Softplayanlage, I-Wall und Valo Jump – hier wird Spiel und Sport clever kombiniert. Draußen locken Trampolin, Kat-Car-Bahn, Sandkiste und ein Streichelzoo. Während die Kleinen sich austoben, entspannen Eltern in der Wellnesslandschaft mit neuer Bio-Sauna und Ruheräumen mit Schwebeliegen. Wasserbetten, Tee- und Saftbar sowie Massagen runden die Auszeit ab. Hier genießen Familien unvergessliche Urlaubstage: Action für Kinder, pure Erholung für Erwachsene. www.kristall.eu

Winteridylle für Groß und Klein im Waldhof Fuschlsee Resort.

© Ebners waldhof

Wohlfühlmomente am Fuschlsee

Wenn am Fuschlsee die Adventzeit beginnt, verwandelt sich das Waldhof Fuschlsee Resort in ein Winterparadies: Feuerkörbe, Glühwein und die größte Wellnesslandschaft des Salzkammerguts laden zu entspannten Stunden ein. Eltern relaxen im beheizten Erlebnis-Innenpool und Whirlpool, saunieren in der Finnischen Sauna, Blocksauna, Infrarot-Stubensauna oder im Sole-Inhalations-Dampfbad – begleitet vom Duft heimischer Heilkräuter.

Action for Kids. Snowbiken auf der Waldhof Alm –ein Winterangebot des Waldhof Fuschlsee Resorts. © Ebners Waldhof

Kinder erleben im Resort echten Abenteuerurlaub: Ponys und Alpakas warten am Rösslstall, es gibt einen Indoor-Kletterparcour sowie einen Boulderraum, Tischtennis, Billiard und eine Kinderbibliothek. Und für den Winter-Spaß ist ebenfalls gesorgt mit Schlittenfahren, Snowbikes und Snowtubing. www.waldhof-fuschlsee.at

Bad Schallerbach. Piratenwelt mit Actionrutschen.

© Eurothermen

Thermenurlaub mit Kindern im EurothermenResort Bad Schallerbach

Das EurothermenResort Bad Schallerbach ist ein perfektes Ziel für Familien, die Wasserfreude und Entspannung verbinden möchten. Kinder erleben hier in der „Aquapulco – Piratenwelt“ jede Menge Abenteuer: Mit fünf Actionrutschen, kindgerechten Wasserbecken, einem Baby-Bereich („Baby Bay“) und interaktiven Spielpfaden ist Badespaß garantiert. Ein 5D-Kino rundet das Erlebnis für die Kleinen ab. Darüber hinaus lädt die Therme Tropicana mit ihrem südseeartigem Ambiente zu ruhigen Momenten ein: Außen- und Innenpools, Liegebereiche und Wasserbar schaffen eine entspannte Atmosphäre. Und im Physikarium werden Massagen und Peelings angeboten. www.eurothermen.at

Urlaubsglück für die ganze Familie – Spaß für Kinder, Erholung für Eltern!