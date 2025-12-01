Am exklusivsten Ball der Welt zeigt sich die nächste Generation der High Society

Im legendären Shangri-La Hotel ging am Samstag der 31. Le Bal des Débutantes über die Bühne. 19 junge Damen aus den feinsten Adelshäusern und den schillerndsten Promifamilien der Welt versammelten sich, um ihren Einstieg in die High Society zu feiern.

Am Samstag, den 29. November, war Paris der Hotspot für die internationale Elite! Beim legendären Le Bal des Débutantes, auch bezeichnet als die „Met Gala für Teenager“, versammelten sich die Nachwuchs-Adeligen und Promis zu ihrem ersten großen gesellschaftlichen Auftritt, begleitet von stolzen Eltern und ebenso hochkarätigen Tanzpartnern. Auf der Gästeliste standen nur die bekanntesten Namen, die sich in den glänzendsten Kreisen der Welt tummeln!

Prinzessinnen, Erbinnen und königlicher Glamour

Besonders im Rampenlicht stand Eulalia d’Orléans-Bourbon, 19 Jahre jung, die Patentochter des spanischen Ex-Königs Juan Carlos. In einem himmlischen Kleid von Tony Ward zog sie alle Blicke auf sich.

Doch Eulalia war nicht die einzige, die königliches Blut in den Adern hatte. Auch Almudena Dailly de Orléans, ebenfalls Patentochter von Juan Carlos, stahl in einem Dior Couture-Kleid die Show.

Zu den herausragendsten Debütantinnen des Abends gehörte ohne Zweifel auch Lady Araminta Spencer Churchill, die Tochter des Herzogs von Marlborough und eine direkte Nachfahrin der legendären Lady Diana sowie von Winston Churchill.

Glanz aus Hollywood

Doch der Ball wäre nicht komplett ohne die goldene Jugend aus Hollywood und der Modewelt. Bronwyn Vance, Tochter der Superstar-Eltern Angela Bassett und Courtney B. Vance, brillierte in einer zauberhaften Robe von Stéphane Rolland. Die 19-Jährige, die Film an der Harvard University studiert, versprach schon jetzt eine glänzende Karriere und das war ihr Einstieg in die Welt des Glamours.

Aber auch Carolina Lansing, die Enkelin der Modeikone Carolina Herrera, sorgte in einem Polka-Dot-Kleid für einen echten Hingucker. Eine Hommage an ihre Großmutter, die die Modewelt seit Jahrzehnten verzaubert.

Legendärer Debütantinnenball

Dieser Ball ist längst zu mehr als nur einer Gala geworden, es ist ein gesellschaftlicher Meilenstein, an dem sich alle Augen auf die junge Elite richten. Die 19 Debütantinnen haben an diesem Abend gezeigt, dass sie mehr als nur die Töchter berühmter Eltern oder die Erbinnen königlicher Titel sind – sie sind die neuen Trendsetterinnen der Gesellschaft und vielleicht auch der nächsten Generation von Berühmtheiten.