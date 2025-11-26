Alles zu oe24VIP
Schüsse Angelibad
© Viyana Manset Haber

Wiener in U-Haft

Wanderarbeiter (27) ins Bein angeschossen - Anklage wegen Mordversuchs

26.11.25, 13:37 | Aktualisiert: 26.11.25, 15:29
Der Streit mit Arbeitern ohne Gewerbeschein, die das Dach eines Wiener Hausbesitzers - und das offenbar nicht zu seiner Zufriedenheit - repariert hatten, eskalierte. Daraufhin feuerte der Wiener auf die Rumänen und traf einen von ihnen ins Bein.




	Wien. Nach einem Schuss auf einen von acht Arbeitern im Bereich des Angelibades und der Arbeiterstrandbadstraße in Floridsdorf befindet sich der 52-jährige Schütze seit Dienstag in U-Haft. Laut Behörde wurde diese Maßnahme wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung, des versuchten Mordes und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz beantragt. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr genannt. Für eine Notwehrsituation dürfte sehr wenig sprechen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 27-jährigen Rumänen, der von seinen Kollegen mit dem Auto ins AKH gebracht wurde - der Wiener soll dem Pkw mit einem seiner Waffen, die er wohl doch nicht alle legal besitzt, noch nachgeschossen haben. 









	Der 52-Jährige, der mit seiner betagten Mutter in dem Haus in dem Grätzel an der Alten Donau lebt, war mit dem späteren Opfer und sieben weiteren auf seinem Grundstück tätigen Arbeitern in Streit geraten - laut aktuellen Infos könnte es dabei um die Bezahlung für (schlampig durchgeführte) Reparaturarbeiten gegangen sein. Wie die Landespolizeidirektion Wien bestätigt, handelte es sich dabei um sogenannte Wanderarbeiter aus Rumänien. Ob diese im Zusammenhang mit möglichen betrügerischen Handlungen stehen, sei derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Einen Gewerbeschein konnte jedenfalls keiner der Männer vorweisen.







	

    

        Schüsse Angelibad
            

                
© Viyana Manset haber

    
    


Der Mann, der zum Tatzeitpunkt 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte, schoss auch auf das Fahrzeug der Männer, ein Projektil beschädigte die Heckscheibe des Pkw. Die Schüsse des 52-Jährigen lösten jedenfalls einen Großeinsatz der Polizei aus. Sondereinsatzkräfte umstellten das Haus des Österreichers, kurz nach 15.00 Uhr ergab sich dieser und zeigte sich bei seiner Festnahme bezüglich der Schussabgaben geständig.


                                
    


    

