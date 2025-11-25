Mit 1,4 Promille: Hausbesitzer schoss im Suff auf seine Arbeiter

Der Schütze soll dann auch noch auf das Auto, welches den Verletzten ins Spital bringen sollte, geschossen.

Die Informationen zu den Schüssen rund um ein Einfamilienhaus in der Sandrockgasse in Floridsdorf am Montagnachmittag überschlagen sich in den letzten Stunden. Nun kommen weitere Details ans Licht. Der Schütze und Hausbesitzer (52) hat mittlerweile gestanden, geschossen zu haben. Bei seiner Festnahme hatte der Österreicher rund 1,4 Promille intus.

Ein Streit zwischen dem Hausbesitzer und sieben Arbeitern, die auf dem Grundstück tätig waren, soll ausgeartet sein. Laut mehreren Aussagen sollen die Männer mit Dacharbeiten beschäftigt gewesen sein, als es zu der Auseinandersetzung mit dem völlig betrunkenen 52-Jährigen kam. Dieser soll dann zu einer Pistole gegriffen und zwei Schüsse abgegeben haben. Einer traf einen 27-jährigen Rumänen. Dieser wurde verletzt von zwei Kollegen zum Auto geschleppt, um den Mann in ein Krankenhaus zu fahren. Der Schütze schoss auch auf das Auto, ein Projektil zerschlug dabei die Heckscheibe des Wagens.

Das beschädigte Auto wurde sichergestellt, die Spurensicherung war ebenso am Tatort. Das Opfer, das durch den Schuss am Knie verletzt wurde und noch im Krankenhaus liegt, soll noch am Dienstag einvernommen werden. Genauso soll auch 52-Jährige noch ein Mal befragt werden, um das genaue Tatmotiv zu klären. Der Hausbesitzer befindet sich nach wie vor in Polizeigewahrsam.