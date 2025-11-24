Polizei-Großeinsatz nach Schüssen: Schütze festgenommen

Nach einem Verdächtigen, der geschossen haben soll, wird derzeit gesucht. Jetzt wurde auch bekannt, dass ein Mann angeschossen und schwer verletzt im Bereich der Arbeiterstrandbadstraße aufgefunden wurde.

Wien. Ein Polizei-Großeinsatz findet derzeit in Floridsdorf in der Nähe des Angelibads statt. Dort sollen laut ersten Informationen im Bereich der Arbeiterstrandbadstraße Schüsse gefallen sein. Was sich genau ereignet hat, ist derzeit noch unklar. Nach dem Schützen wird aktuell noch gefahndet. Eine Person soll angeschossen und schwer verletzt worden sein, das Opfer wurde ins AKH gebracht.

Mehrere Zeugen hatten am Montag gegen 13.30 Uhr Schüsse gemeldet. Das Gebiet im Bereich der Alten Donau wurde schließlich von den Einsatzkräften großflächig abgesperrt.

Die Polizei postete den Einsatz bereits mehrmals auf X (vormals Twitter). "Im Bereich der Sandrockgasse im 21. Bezirk läuft derzeit ein größerer polizeilicher Einsatz", heißt es in der Mitteilung. Der Bereich werde großräumig abgesperrt. "Bitte meiden Sie die Örtlichkeit", heißt es weiter.

Sonderkräfte der Polizei konnten den mutmaßlichen Schützen kurz vor 16 Uhr festnehmen. Die Ermittlungen in dem Fall hat das Landeskriminalamt übernommen. Die Sperren bleiben weiterhin aufrecht. Dass Opfer und Täter sich kennen, davon ist auszugehen.

In den Mittagsstunden erreichten uns Notrufe aufgrund wahrgenommener Schussgeräusche im 21. Bezirk. Wir nehmen die derartige Meldung sehr ernst. Derzeit klären wir mit einem größeren Polizeieinsatz die Lage in diesem Gebiet. #w2411 https://t.co/4zoBqOXwa9 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 24, 2025

Erst vor wenigen Tagen war es in unmittelbarer Nähe beim Wasserpark und der U6-Station "Neue Donau" eben bis hin zum Angelibad zu einem Großeinsatz gekommen. Wie berichtet eskalierte eine "Aussprache" unter zwei syrischen Gruppen. Dabei wurden zwei Jugendliche niedergestochen und eine Schusswaffe gefunden.

Weitere Infos folgen....