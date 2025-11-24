Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
poliszei einsatz.png

In Wien-Floridsdorf

Polizei-Großeinsatz nach Schüssen: Schütze festgenommen

24.11.25, 15:10 | Aktualisiert: 24.11.25, 16:33
Teilen

Nach einem Verdächtigen, der geschossen haben soll, wird derzeit gesucht.  Jetzt wurde auch bekannt, dass ein Mann angeschossen und schwer verletzt im Bereich der Arbeiterstrandbadstraße aufgefunden wurde.

Wien. Ein Polizei-Großeinsatz findet derzeit in Floridsdorf in der Nähe des Angelibads statt. Dort sollen laut ersten Informationen im Bereich der Arbeiterstrandbadstraße Schüsse gefallen sein. Was sich genau ereignet hat, ist derzeit noch unklar. Nach dem Schützen wird aktuell noch gefahndet. Eine Person soll angeschossen und schwer verletzt worden sein, das Opfer wurde ins AKH gebracht. 

Mehrere Zeugen hatten am Montag gegen 13.30 Uhr Schüsse gemeldet. Das Gebiet im Bereich der Alten Donau wurde schließlich von den Einsatzkräften großflächig abgesperrt. 

Schüsse Angelibad
© Viyana Manset haber

Schüsse Angelibad
© Viyana Manset Haber

Angelibad schüsse
© Viyana manset haber

Angelibad schüsse
© Viyana manset haber

Angelibad schüsse
© Viyana manset haber

Die Polizei postete den Einsatz bereits mehrmals auf X (vormals Twitter). "Im Bereich der Sandrockgasse im 21. Bezirk läuft derzeit ein größerer polizeilicher Einsatz", heißt es in der Mitteilung. Der Bereich werde großräumig abgesperrt. "Bitte meiden Sie die Örtlichkeit", heißt es weiter. 

Schüsse Angelibad
© Viyana Manset Haber

Sonderkräfte der Polizei konnten den mutmaßlichen Schützen kurz vor 16 Uhr festnehmen. Die Ermittlungen in dem Fall hat das Landeskriminalamt übernommen. Die Sperren bleiben weiterhin aufrecht. Dass Opfer und Täter sich kennen, davon ist auszugehen. 

 

 

 

Erst vor wenigen Tagen war es in unmittelbarer Nähe beim Wasserpark und der U6-Station "Neue Donau" eben bis hin zum Angelibad zu einem Großeinsatz gekommen.  Wie berichtet eskalierte eine "Aussprache" unter zwei syrischen Gruppen. Dabei wurden zwei Jugendliche niedergestochen und eine Schusswaffe gefunden.

Weitere Infos folgen....

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden