Comeback mit dem Ex? Bill Kaulitz will mit Eggers in DIESE Reality-Show

Bill Kaulitz denkt laut über eine Trash-TV-Teilnahme nach – und bringt dafür ausgerechnet Ex-Freund Marc Eggers ins Spiel

Kommt es bald zum großen TV-Wiedersehen mit Knalleffekt? Sänger Bill Kaulitz (35) denkt laut über einen Ausflug ins Reality-Fernsehen nach – und sorgt mit einem brisanten Namen für Aufsehen: Ausgerechnet Ex-Freund Marc Eggers könnte dabei an seiner Seite stehen.

Großes Konfliktpotenzial

In der neuesten Folge des Spotify-Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ spricht Bill mit Zwillingsbruder Tom über mögliche Trash-TV-Formate. Während Tom eher in Richtung Sportmoderation denkt, zeigt sich Bill deutlich aufgeschlossener – und nennt prompt „Prominent getrennt“ als konkreten Favoriten. In der Sendung treten ehemalige Paare gemeinsam an, um sich in Spielen zu messen. Teamwork mit dem Ex also – inklusive emotionalem Konfliktpotenzial.





Dass ausgerechnet Marc Eggers zur Sprache kommt, überrascht. Die turbulente Beziehung der beiden war zuletzt Thema in der zweiten Staffel der Netflix-Doku über die Kaulitz-Brüder. Nach einem öffentlichen Hin und Her endete alles abrupt – mit einer Trennung per knapper Nachricht. Seither herrscht Funkstille.

Hoffnung auf Comeback

Doch nun scheint die Tür wieder einen Spalt offen. Bill Kaulitz spielt offen mit dem Gedanken, die private Geschichte in ein öffentliches Format zu überführen – inklusive Drama-Garantie. Die Vorstellung, mit Eggers in einem TV-Container zu landen, bringt sogar Bruder Tom zum Staunen – der dem Ex seines Bruders bekanntermaßen wenig abgewinnen kann.

Ob das Duo tatsächlich den Schritt wagt, bleibt abzuwarten. Klar ist: Sollte es so weit kommen, wäre der Trash-TV-Herbst um ein echtes Traumpaar der Kategorie „Explosiv“ reicher.