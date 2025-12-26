Schock: Legendärer "The Cure"-Gitarrist verstorben

Der Gitarrist der Band „The Cure“, Perry Bamonte, ist im Alter von 65 Jahren verstorben.

Die Band hat die traurige Nachricht auf ihrer eigenen Webseite bekanntgegeben, dass Perry Bamonte über Weihnachten an seiner kurzen Krankheit verstorben sei. Sie schreiben: „Mit tiefster Trauer bestätigen wir den Tod unseres guten Freundes und Bandkollegen Perry Bamonte, der nach kurzer Krankheit über Weihnachten zu Hause verstorben ist.“

Die Band weiter: „Ruhig, intensiv, intuitiv, beständig und ungemein kreativ – Teddy war ein warmherziger und unverzichtbarer Teil der Cure-Geschichte. Von 1984 bis 1989 kümmerte er sich um die Band, bevor er 1990 festes Mitglied wurde. Er spielte Gitarre, sechssaitigen Bass und Keyboard auf Alben wie ‚Wish‘, ‚Wild Mood Swings‘, ‚Bloodflowers‘, Akustik-Hits und den Cure-Alben und gab in 14 Jahren über 400 Konzerte.“

Sollte beim Nova Rock spielen

Über seine Rückkehr schreibt „The Cure“: „Im Jahr 2022 schloss er sich The Cure wieder an und spielte weitere 90 Konzerte, darunter einige der besten in der Geschichte der Band, mit dem Höhepunkt eines Konzerts im Rahmen der Reihe ‚Lost World‘ am 1. November 2024 in London.“

Perry sollte eigentlich im Jahr 2026 bei der großen Tour durch Großbritannien und Europa spielen. Als eine der Stationen ist das Nova Rock.