Große Tour: Springsteen rockt gegen Trump

Bruce Springsteen geht im Frühling auf große US-Tournee. Mit der „Land of Hope And Dreams American Tour“ setzt „The Boss“ ein klares Zeichen gegen Präsident Donald Trump.

Bruce Springsteen und seine legendäre E Street Band touren demnächst quer durch die USA, von Minneapolis über Texas bis nach Kalifornien. Die Konzertreise steht ganz im Zeichen der Verteidigung der amerikanischen Demokratie und Freiheit. „Wir erleben dunkle, verstörende und gefährliche Zeiten, aber verzweifelt nicht – die Kavallerie kommt!“, kündigte der Rockstar an. Er sieht die Verfassung und den „heiligen amerikanischen Traum“ durch die aktuelle Führung in Washington massiv bedroht.

Kampf für die Demokratie

In seinem Statement sparte der Musiker nicht mit scharfer Kritik an der politischen Lage. Springsteen sprach von einem „Möchtegern-König“ und einer „abtrünnigen Regierung“, welche die Grundwerte des Landes angreifen würden. Die Tournee soll daher nicht nur eine musikalische Feier, sondern auch eine Form der Verteidigung Amerikas sein.

Einladung an alle Fans

Trotz der harten Worte betont Springsteen, dass bei seinen Konzerten jeder willkommen ist. Unabhängig vom persönlichen Standpunkt oder dem Glauben lädt er dazu ein, sich der „United Free Republic of E Street Nation“ anzuschließen. Der Rock-Star freut sich auf einen „amerikanischen Frühling der Rock 'n' Rebellion“ in den verschiedenen Städten.

Stopps in ganz Amerika

Die Route führt die Band durch das gesamte Land, wobei auch Stopps in Washington, D.C. geplant sind. Für Springsteen ist klar, dass diese Tournee mehr als nur Unterhaltung ist. Es geht ihm darum, in einer schwierigen Phase Mut zu machen und die Menschen im ganzen Land zu vereinen.