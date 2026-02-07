1:0 gegen Tirol! LASK schließt zu Leader Salzburg auf

Der LASK hat mit einem 1:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol zu Tabellenführer Red Bull Salzburg aufgeschlossen.

Der LASK hat in der Fußball-Bundesliga nach der Auftaktrunde im Frühjahr mit Tabellenführer Salzburg gleichgezogen. Nach einem 1:0 (1:0) gegen die WSG Tirol liegen die beiden Teams nun bei je 32 Zählern, die Linzer sind aufgrund des 0:3 im direkten Duell im vergangenen August Zweiter. Samuel Adeniran (17.) traf beim zehnten Sieg im elften Pflichtspiel unter Dietmar Kühbauer entscheidend. Die Wattener verloren damit zum dritten Mal in Folge und bleiben Zehnter.

Der LASK startete nach dem Cup-Sieg gegen Blau-Weiß unverändert ins Spiel - und hatte vor rund 9.000 Zuschauern in der Anfangsphase erneut zu kämpfen. Der aufgrund einer Sperre von seinem Assistenten Martin Svejnoha vertretene Philipp Semlic sah auf der Tribüne, dass seine WSG offensiv Akzente setzte. Die Gäste kombinierten ansehnlich und präsentierten sich dadurch als dominantes Team der ersten Viertelstunde. Ein Freistoß von Nicolai Baden Frederiksen zischte an der Stange vorbei (7.).

Adeniran steigt am höchsten

Die Kühbauer-Elf sollte dennoch vorlegen. Sasa Kalajdzic scheiterte zunächst noch an WSG-Keeper Adam Stejskal, ehe er die Führung einleitete. Adeniran köpfelte eine Flanke seines Sturmpartners ins verwaiste Tor, Stejskal machte bei seinem Ausflug nicht die beste Figur. Vom Ankick weg lag der Ball dann Sekunden später wieder im Netz. Der vermeintliche Ausgleich durch Moritz Wels (18.) zählte jedoch nicht, da Johannes Naschberger in der Entstehung des Treffers seinen Oberarm zu Hilfe genommen hatte. Die Partie verlor danach an Tempo. Der LASK wartete geduldig auf seine Möglichkeiten und hatte den Gegner defensiv besser im Griff. Die WSG vermisste die nötige Durchschlagskraft.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Schrecksekunde für den LASK. Kapitän Sascha Horvath blieb nach einem Zusammenstoß offenbar mit Knieschmerzen liegen, konnte aber weiterspielen. Wels kam dem 1:1 nahe, LASK-Torhüter Lukas Jungwirth tauchte erfolgreich ab (54.). Auf der Gegenseite setzte Kalajdzic Krystof Danek in Szene, der Tscheche agierte aber zu eigensinnig.

Kühbauer setzte nach einer Stunde auf frische Kräfte. So kam der niederländische Neuzugang Xavier Mbuyamba anstelle des angeschlagenen Modou Cisse zu seinem Liga-Debüt. Kalajdzic kam dem zweiten Tor zweimal nahe, eine Vorentscheidung blieb jedoch aus. So durfte die WSG bis zum Schlusspfiff hoffen. In der 79. Minute konnte die Linzer Abwehr einen Torschuss im Verbund blocken, danach ließ der LASK nichts mehr zu.