9 Punkte vorne! Arsenal macht weiteren Schritt Richtung Titel

Arsenal hat seine Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League vorübergehend auf neun Punkte ausgebaut.

Die Londoner landeten am Samstag dank Toren von Martin Zubimendi (42.) und Viktor Gyökeres (66., 93.) einen 3:0-Heimsieg gegen Sunderland. Der Tabellendritte Aston Villa kam nicht über ein 1:1 bei Bournemouth hinaus und liegt gleichauf mit Manchester City. Der erste Arsenal-Verfolger ist erst am Sonntag (17.30 MEZ) im Schlager bei Meister Liverpool gefordert.

Club-Weltmeister Chelsea siegte dank eines Hattricks von Cole Palmer (13./Elfer, 35./Elfer, 38.) bei Schlusslicht Wolverhampton 3:1 und liegt weiter einen Zähler hinter Manchester United auf Rang fünf. Die "Red Devils" landeten mit einem 2:0 gegen Tottenham den vierten Sieg im vierten Ligaspiel unter Neo-Trainer Michael Carrick. Tottenhams Kapitän Cristian Romero sah in der 29. Minute die Rote Karte, ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso fehlte bei den Gästen erneut wegen seiner Zehenverletzung.

Bryan Mbeumo brachte ManUnited mit seinem neunten Ligator nach einem Corner in Führung (38.). Im Finish sorgte Bruno Fernandes mit dem Schienbein für die Entscheidung (81.). Für den 31-jährigen Portugiesen war es seine 200. Torbeteiligung in einem Pflichtspiel für den Rekordmeister. Tottenham ist mittlerweile sieben Ligaspiele sieglos und hängt auf Rang 14 fest. Zudem fehlt Romero nach einem brutalen Foul an Casemiro in den kommenden Wochen gesperrt.

Tottenham-Coach hofft auf Danso-Comeback

Tottenham-Trainer Thomas Frank hofft, dass zumindest Danso bald auf den Platz zurückkehren kann. Seine Personalsituation in der Abwehr ist höchst prekär. "Jedes Mal, wenn er in dieser Saison zum Einsatz gekommen ist, hat er für das Team abgeliefert", sagte Frank über Danso, der sich vor zehn Tagen am großen Zeh verletzt hatte. Man werde kommende Woche etwas mehr wissen, wie lange der 27-Jährige ausfalle, vermutete Frank. "Hoffentlich ist es nicht zu lange."