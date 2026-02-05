Hammer-Gerücht: Jürgen Klopp übernimmt Nationalmannschaft

Der Star-Trainer wird mit einer Nationalmannschaft in Verbindung gebracht.

Seit seinem Aus als Liverpool-Trainer wird Jürgen Klopp immer wieder mit namhaften Klubs in Verbindung gebracht. Zuletzt gab es etwa Gerüchte über ein Comeback bei den Reds oder ein Engagement bei Real Madrid. Der 58-Jährige selbst schloss eine rasche Rückkehr auf die Trainerbank allerdings stets aus.

Zuletzt wurde auch über einen besonderen Klopp-Hammer spekuliert – der Star-Trainer wurde als neuer Bundestrainer ins Spiel gebracht. Beim DFB steht zwar Julian Nagelsmann noch bis 2028 unter Vertrag, im Falle einer enttäuschenden WM könnte es aber schon im Sommer zur Trennung kommen.

Dann wäre plötzlich Klopp einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge. Wie die BILD berichtet, sei das Amt als Bundestrainer laut Insidern für den 58-Jährigen durchaus reizvoll. In einem RTL-Interview auf das Gerücht angesprochen, sagte Klopp zuletzt: „Never say never“, relativierte aber zugleich: „Aber Stand heute: Ne. Wenn ich heute entscheiden müsste, ob ich jemals wieder Trainer sein will, müsste ich heute nein sagen.“