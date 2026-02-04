Inter zog in Halbfinale der Coppa Italia ein

Inter Mailand hat die Chance auf das Double gewahrt.

Der Serie-A-Tabellenführer zog in der Coppa Italia mit einem 2:1-Heimsieg über Torino am Mittwochabend ins Halbfinale ein.

Ange-Yoan Bonny (35.) und Andy Diouf (47.) trafen für die Hausherren, die Gäste aus Turin konnten in der zweiten Halbzeit nur noch verkürzen. Valentino Lazaro kam bei Torino nach einer Stunde ins Spiel.