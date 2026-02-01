Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Italien
inter
© Getty Images

Serie A

Inter setzte mit 2:0 in Cremona Erfolgsserie fort

01.02.26, 23:52
Teilen

Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft im Titelkampf mit dem Stadtrivalen AC Milan vorgelegt. 

Der Tabellenführer gewann am Sonntag bei Cremonese 2:0 (2:0) und zog auf acht Punkte davon. Milan kann am Dienstag in Bologna wieder verkürzen. Getrübt wurde der Sieg durch eine Leuchtrakete, die in der zweiten Halbzeit von der Tribüne geschossen wurde und Cremonese-Torhüter Emil Audero nur knapp verfehlte.

Sportlich sorgten Lautaro Martinez (16.) und Piotr Zielinski (31.) früh für klare Verhältnisse. Inter ist damit seit der Derby-Niederlage gegen Milan am 23. November in der Serie A ungeschlagen und hat elf von zwölf Spielen gewonnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen