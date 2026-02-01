Inter setzte mit 2:0 in Cremona Erfolgsserie fort

Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft im Titelkampf mit dem Stadtrivalen AC Milan vorgelegt.
Der Tabellenführer gewann am Sonntag bei Cremonese 2:0 (2:0) und zog auf acht Punkte davon. Milan kann am Dienstag in Bologna wieder verkürzen. Getrübt wurde der Sieg durch eine Leuchtrakete, die in der zweiten Halbzeit von der Tribüne geschossen wurde und Cremonese-Torhüter Emil Audero nur knapp verfehlte.
Sportlich sorgten Lautaro Martinez (16.) und Piotr Zielinski (31.) früh für klare Verhältnisse. Inter ist damit seit der Derby-Niederlage gegen Milan am 23. November in der Serie A ungeschlagen und hat elf von zwölf Spielen gewonnen.