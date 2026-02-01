F1-Hammer: Lewis Hamilton datet jetzt diesen US-Promi

F1-Star Lewis Hamilton datet US-Star Kim Kardashian. Sie soll sogar extra nach London geflogen sein, um eine Nacht mit dem siebenfachen Weltmeister zu verbringen.

Laut der britischen "The Sun" haben die beiden gemeinsam eine romantische Nacht in einem Luxus-Country-Club verbracht. Dort soll es zu einem intimen Abendessen und einer Paar-Massage gekommen sein.

Die 45-Jährige flog extra aus Los Angeles mit ihrem Luxus-Privat-Jet nach London. Sie erreichte die britische Metropole mit einer Ladung an Koffern, obwohl das Reality-Sternchen nur kurz verblieb. Kim hat mit Hamilton im exklusiven Estelle Manor übernachtet. Beschützt wurde das Pärchen von drei Bodyguards.

"Es wirkte alles sehr romantisch"

Gegenüber "The Sun" erzählt eine Quelle: "Es wirkte alles sehr romantisch. Kim und Lewis nutzten alle angebotenen Annehmlichkeiten. Sie hatte zwei Bodyguards bei sich und Lewis einen Personenschützer, aber sie hielten sich im Hintergrund. Zwei der drei hielten Wache vor der Tür ihres Zimmers, damit sie niemand stören konnte."

Kim Kardashian und Lewis Hamilton waren gemeinsam bei der "GQ Men of the Year Awards" 2014. Damals war der F1-Star mit der Sängerin Nicole Scherzinger zusammen und Kim mit Kanye West. © Getty Images

Seit Jahren kennen sich die beiden persönlich. Lewis war sehr eng mit Kims Ex-Mann Kanye West befreundet. Bisher gab es keine romantischen Verbindungen zwischen den beiden Stars.