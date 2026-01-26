NID-Dachgleiche im Quartier Mitte

Mit einer traditionellen Gleichenfeier im Quartier Mitte zu Jahresbeginn setzt die NOE Immobilien Development GmbH (NID) ein bewusstes Zeichen.

Gemeinsam mit dem Generalunternehmer Steiner Bau, dem Vizebürgermeister Michael Kögl sowie der Eigentümerin und Bauherrin, der Wiener Städtischen Versicherung, wurde vergangene Woche die erfolgreiche Fertigstellung des Rohbaus im „"Quartier Mitte“ gefeiert.

Bis Ende 2026 entsteht in der Eybnerstraße ein modernes Wohnbauprojekt mit 40 Mietwohnungen. © NID | leadersnet.at / D. Mikkelsen

"Dass wir gleich zu Jahresbeginn eine Dachgleiche feiern können, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis klarer Prozesse, fundierter Planung und verlässlicher Partner“, betont Baumeister Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NID. „Als Totalunternehmer übernehmen wir für unsere Investoren die Gesamtverantwortung– von der Projektentwicklung über Planung und Bau bis hin zur Übergabe. Gerade in einem volatilen Marktumfeld sind Planungssicherheit, Termintreue und Kostenstabilität entscheidende Faktoren.“

Neues Wohnbauprojekt

Bis Ende 2026 entsteht in der Eybnerstraße ein modernes Wohnbauprojekt mit 40 Mietwohnungen das auf langfristige Werthaltigkeit, nachhaltige Bauweise und funktionale Grundrisse ausgelegt ist – zentrale Kriterien für institutionelle Eigentümer und Kapitalpartner. Die 2- bis 5- Zimmer-Wohnungen mit durchschnitten Wohnflächen von rund 76 m² können Ende des Jahres bezogen werden. Das Gebäude wurde bereits mit dem ÖGNI Gold Standard zertifiziert. Alle Informationen zu den Mietwohnungen sind unter www.eybnerstrasse.at abrufbar.

"Als Bauherrin ist die Wiener Städtische stolz darauf, einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des 'Quartier Mitte‘ zu leisten. Der Immobilienmarkt in St. Pölten ist für uns besonders attraktiv, da er durch das kontinuierliche Bevölkerungswachstum spürbar an Dynamik gewinnt", heißt es vonseiten der Wiener Städtischen. Als Bauherrin sei diese stolz darauf, einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des "Quartier Mitte" zu leisten. Der Immobilienmarkt in St. Pölten ist für uns besonders attraktiv, da er durch das kontinuierliche Bevölkerungswachstum spürbar an Dynamik gewinnt, sagt der Leiter der Immobiliensparte Wiener Städtische. "Gleichzeitig unterstreicht dieses Engagement unsere starke regionale Verankerung – nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass wir in Niederösterreich die klare Nummer eins der Branche sind.“