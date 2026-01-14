Schnitzel auf Ski-Hütten "wie vom Lkw überfahren"

Zu teuer, zu trocken, zu flach, Fertigware, die nur in die Fritteuse geworfen wird und aussieht und schmeckt, als wäre ein Lkw drübergefahren. Promi-Koch Johann Lafer geht mit dem Skihütten-Schnitzel hart ins Gericht.

Auf der Piste sitzt der Geldbeutel oft locker und der Hunger lässt die Preise oft vergessen: Schnitzel gehören beim Einkehrschwung zu den gefragtesten Mahlzeiten. Mit dem Lieblingsgericht im Skiurlaub rechnet jetzt TV-Koch Johann Lafer (68) ab.

Am Rande des von Ski-Legende Hermann Maier organisierten Promi-Rennens in Flachau verriet der österreichische Koch, TV-Star, Unternehmer und begeisterte Skifahrer jedoch: „Mittlerweile tut man sich auf der Alm sehr schwer, ein gutes Schnitzel zu bekommen.“

Gegenüber BILD meint Lafer: "Selbst ein Schnitzel vom Schwein kostet oft schon über 20 Euro. Da reden wir nicht von einer billigen Jausenplatte! Für gutes Essen kann man gerne Geld verlangen." Aber die Schnitzel, die ihm zuletzt in den Skigebieten aufgetischt wurden, sind oft Fertigware, die nur in die Fritteuse geworfen wird. Die Wiener haben seit jeher ein passendes Wort fürs allzu flache Schnitzel: "Breslteppich".

© Johann Lafer

Lafers Alternative, wenn ihm beim Wedeln der Hunger ereilt: "Ich bestelle mir in diesen Hütten gerne nur Käsespätzle, da kann man nicht viel falsch machen. Oder Frittatensuppe."

Hier einige Tipps von Johann Lafer für ein perfektes zartes Schnitzel (Quelle: Stern):

Das richtige Fleisch verwenden: am besten Kalbsoberschale, sieben Millimeter dick geschnitten.



Auf keinen Fall einen klassischen Fleischklopfer mit Noppen/Spitzen verwenden. Stattdessen ein Plattiereisen oder einen Pfannenboden zum Klopfen des Schnitzels benutzen.



Das Fleisch auf den beiden Innenseiten mit Öl beträufeln und zwischen zwei Frischhaltefolien klopfen.



Genügend Fett verwenden, am besten Butterschmalz.



Erst nach dem Backen mit Salz würzen.