Glorit unterstützt »Danube Clean-Up«: Große Reinigungsaktion

Ein voller Erfolg für die Umwelt: Beim „Danube Clean-up“ wurden am vergangenen Wochenende rund 300 Kilogramm Müll aus der Alten Donau bei der Kagraner Brücke/Kagraner Steg geholt.

Organisiert vom Verein Diveblue und unterstützt von Glorit, dem Premium-Bauträger aus Groß-Enzersdorf, beteiligten sich zahlreiche Freiwillige an der groß angelegten Reinigungsaktion. Und der Einsatz hat sich gelohnt: Die Alte Donau zeigt sich jetzt noch ein Stück sauberer und lebenswerter.

Martin Sobotka, Thomas Hammerschmied (Glorit), Harald Metzger (DIVEBLUE) und BV-Donaustadt Ernst Nevrivy © Glorit ×

Nachhaltiges Engagement am WasserDer achtfache FINDMYHOME.AT-Top-Developer trat bei der Veranstaltung als Sponsor auf und unterstrich damit einmal mehr sein Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz – Werte, die das Unternehmen auch bei der Entwicklung seiner Eigentumswohnungen und Häuser verfolgt. „Ein Freizeitparadies wie die Alte Donau ist nur so paradiesisch wie der ökologische Zustand, in dem es sich befindet. Als 1. Haus am Platz ist es uns daher ein echtes Anliegen, solche Initiativen zu fördern und idealerweise auch gleich potenzielle Nachahmerinnen und Nachahmer zu motivieren“, so Thomas Hammerschmied, Marketingleiter von Glorit.Auch Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy zeigte seine Wertschätzung für das Engagement und ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Glorit bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten für ihren großartigen Einsatz und freut sich, dass die Alte Donau fortan in neuem Glanz erstrahlt.