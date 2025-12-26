Alles zu oe24VIP
Weihnachtsgeschenke Weihnachtsshopping Shopping X-mas
© Symbolbild/Getty Images

Bis -77 Prozent

Start für Rabattschlacht nach Weihnachten

26.12.25, 23:55
Nach Weihnachten startet der traditionelle Winterschlussverkauf - alles muss jetzt raus!

Shopping. Nach Weihnachten startet traditionell jetzt der Winterschlussverkauf. Zehn Prozent des Weihnachtsgeschäftes macht der Handel zwischen dem 27. Dezember und Silvester. Dann werden Geldgeschenke und Gutscheine eingelöst. Erst auf Platz drei liegt der Umtausch von Geschenken.

Bis in den Januar hinein werden Auslaufmodelle und Saisonware stark reduziert, um Platz für neue Ware zu schaffen – ideal für clevere Schnäppchenjäger, die auf Preise achten und vergleichen.

Was nach Weihnachten günstiger wird:

  • Saisonware: Winterjacken, Pullover, Schuhe, Wintersportartikel.
  • Elektronik: Oft werden Restbestände von Technikartikeln reduziert.
  • Süßigkeiten & Wein: Nach dem Weihnachtsgeschäft fallen die Preise für Schokolade, Wein und Champagner oft.
  • Auslaufmodelle: Hier lassen sich die besten Schnäppchen machen, da Händler Platz für Neuheiten schaffen müssen.

Frühshoppen und bis zu minus 77 % ab heute

Mega-Preise. So lädt etwa Mediamarkt heute von 7 bis 9 Uhr in allen Filialen österreichweit zum Frühshoppen mit Mega-Preisen ein – Ansturm garantiert. Bis zum 31.12. gibt‘s dazu online das „große Preisfinale“ mit gratis Lieferung.

Räumungsverkauf wird beim XXXLutz und Möbelix ausgerufen. Bis zu minus 77 Prozent auf Ausstellungsstücke und Restposten – von Leuchten über Vorhänge und Heimtextilien bis hin zu Deko sowie Wohnaccessoires – werden versprochen.

Silvester-Schnäppchen gibt es ab heute bei Hofer – 38 Aktionstitel rund um Partysnacks & Glücksbringer werden angeboten.

Auch bei Spar gibt es auf Silvester-Produkte wie Rose-Prosecco oder Fleisch bis zu 41 Prozent Rabatt. Und auch Billa lockt mit bis zu 25 % auf Schaumwein und Weine.

