Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.350 aktien down -0.32% Andritz AG 66.05 aktien up +0.3% BAWAG Group AG 126.00 aktien up +0.24% CA Immobilien Anlagen AG 22.660 aktien down -0.87% CPI Europe AG 15.530 aktien down -0.7% DO & CO Aktiengesellschaft 205.00 aktien equal +0% EVN AG 27.150 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 101.10 aktien up +0.7% Lenzing AG 22.500 aktien up +0.22% OMV AG 46.900 aktien down -0.38% Oesterreichische Post AG 30.800 aktien down -0.16% PORR AG 31.750 aktien up +0.32% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.660 aktien up +0.97% SBO AG 26.900 aktien down -0.19% STRABAG SE 79.70 aktien up +0.13% UNIQA Insurance Group AG 15.460 aktien down -0.26% VERBUND AG Kat. A 61.65 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.00 aktien down -0.6% Wienerberger AG 30.060 aktien up +0.2% voestalpine AG 37.300 aktien down -0.64%
  1. oe24.at
  2. Business
Silber
© getty

Höhenflug

Silber schießt auf Rekordhoch

26.12.25, 07:21
Teilen

Auch der Goldpreis erreichte ein Rekordhoch.

Tokio/Washington. Der Silberpreis hat am Freitag erstmals die Marke von 75 US-Dollar pro Unze überschritten. Der Preis des Edelmetalls kletterte auf 75,15 Dollar (63,76 Euro). Auch der Goldpreis erreichte ein Rekordhoch von 4.531 Dollar pro Unze. Analysten führen die Entwicklung auf wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten zurück. In Krisenzeiten gelten Edelmetalle als sichere Anlage. Seit Jänner ist der Goldpreis um fast 70 Prozent, der Silberpreis um über 150 Prozent gestiegen.

Ein derartiger Anstieg über das Jahr war seit 1979 nicht mehr verzeichnet worden. Hinzu kommt, dass Silber ein unverzichtbares Industriemetall für die Herstellung von Halbleiterchips für KI ist, die weltweit in Rechenzentren zum Einsatz kommen.

Seit der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus und seine Attacken auf die US-Notenbank ist das Vertrauen in staatliche US-Finanztitel und den Dollar gesunken. Die Haushaltssperre in den USA, der sogenannte Shutdown, hatte die Entwicklung weiter verstärkt. Anleger wenden sich vor diesem Hintergrund verstärkt Edelmetallen oder Kryptowährungen wie dem Bitcoin zu.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden