26. Dezember: HIER haben Geschäfte schon offen

Die Weihnachtsfeiertage sind in vollem Gange – doch falls beim Einkauf etwas vergessen wurde, gibt es gute Nachrichten: Auch am Stefanitag haben einige Geschäfte in Österreich geöffnet.

Langsam neigt sich das Weihnachtsfest dem Ende zu. Wer jedoch kurzfristig noch etwas benötigt, muss nicht zwangsläufig bis Samstag oder Montag warten.

Am Freitag, 26. Dezember, haben vereinzelt Supermärkte in Österreich geöffnet. Komplett geschlossen bleibt von den großen vier Ketten lediglich Lidl. Bei Spar, Billa und Hofer sind ausgewählte Standorte offen, zusätzlich sind viele Tankstellenshops verfügbar.

Diese Filialen haben geöffnet

Tirol

Kitzbühel, St. Johanner Straße 20 – 12:00 bis 18:00 Uhr

St. Johann in Tirol, Salzburger Straße 20A – 10:00 bis 16:00 Uhr

Kössen, Waidach 34 – 10:00 bis 16:00 Uhr

Fügen, Gewerbeweg 8 – 10:00 bis 16:00 Uhr

Fieberbrunn, Lehmgrube 7 – 12:00 bis 18:00 Uhr

Salzburg

Zell am See, Gletschermoosstraße 39 – 13:00 bis 17:00 Uhr

Mittersill, Essiger Allee 2 – 13:00 bis 17:00 Uhr

Salzburg, Griesgasse 19 bis 21 – 11:00 bis 15:00 Uhr

Salzburg, Kaigasse 32 – 11:00 bis 15:00 Uhr

Wien

Europaplatz 1–3 – 8:00 bis 21:00 Uhr

Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus – 10:00 bis 20:00 Uhr

Praterstern – 6:00 bis 22:00 Uhr

Julius-Tandler-Platz 3 – 6:00 bis 22:00 Uhr

Wien-Schwechat

Flughafen Terminal 3 / Objekt 115 – 6:00 bis 22:00 Uhr

Flughafen Terminal 1 – 5:30 bis 20:00 Uhr

Kärnten

Klagenfurt Hauptbahnhof – 6:00 bis 21:00 Uhr

Weitere Ausnahmen am Feiertag

SPAR weist darauf hin, dass zusätzlich einzelne Märkte an Bahnhöfen – etwa in Wien, Linz oder Graz – sowie in Wintersportorten in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten geöffnet sein können. Ebenso offen sind SPAR express und DESPAR express Tankstellenshops. Aufgrund unterschiedlicher Sonderregelungen wird empfohlen, im Zweifel die Online-Standortsuche des jeweiligen Unternehmens zu nutzen.