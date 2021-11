Eine betagtes Ehepaar wurde zunächst reanimiert, starb jedoch im Krankenhaus.

NÖ. Ursprünglich waren die Feuerwehren wegen eines Kellerbrandes alarmiert worden. Doch als sie an dem Mehrparteienhaus in Pottendorf eintrafen, stand eine der Wohnungen im Erdgeschoss in Brand. Mit schwerem Atemschutz gelangten die Helfer ins Innere. Im Eingangsbereich entdeckten sie die leblose Mieterin. Die 84-Jährige hatte schwere Brandverletzungen erlitten, konnte aber noch reanimiert werden. Wenig später starb sie jedoch im Spital.

Ihr Ehemann (91) lag bewusstlos im Schlafzimmer, musste ebenfalls wiederbelebt werden und war in kritischem Zustand. Auch er erlag später im Krankenhaus. Der Brand war in einem Elektro-Verteilerkasten ausgebrochen.