AT&S Austria Tech.&Systemtech. 52.30 aktien equal +0% Andritz AG 73.30 aktien up +0.96% BAWAG Group AG 138.20 aktien down -0.07% CA Immobilien Anlagen AG 25.460 aktien up +0.32% CPI Europe AG 15.800 aktien down -0.32% DO & CO Aktiengesellschaft 192.20 aktien down -0.93% EVN AG 29.300 aktien up +0.69% Erste Group Bank AG 109.20 aktien down -0.18% Lenzing AG 27.550 aktien up +1.85% OMV AG 53.10 aktien up +0.66% Oesterreichische Post AG 34.400 aktien down -0.43% PORR AG 37.650 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.380 aktien up +0.23% SBO AG 33.450 aktien up +0.45% STRABAG SE 92.50 aktien up +0.33% UNIQA Insurance Group AG 15.920 aktien down -1.36% VERBUND AG Kat. A 60.95 aktien up +0.58% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.90 aktien down -1.91% Wienerberger AG 30.520 aktien up +2.28% voestalpine AG 43.000 aktien down -0.51%
ams-Osram streicht global 2.000 Jobs
Stellenabbau

ams-Osram streicht global 2.000 Jobs

10.02.26, 08:29 | Aktualisiert: 10.02.26, 10:52
Der steirisch-deutsche Chip- und Sensorhersteller ams-Osram hat das Geschäftsjahr 2025 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen, den Verlust aber massiv eingedämmt.  

Gleichzeitig kündigte der Konzern am Dienstag ein neues Sparprogramm an: Unter dem Titel "Simplify" sollen bis 2028 weitere 200 Mio. Euro eingespart werden. Davon sind rund 2.000 Beschäftigte betroffen, etwa die Hälfte davon in Europa. Österreich sei davon aber nicht betroffen, sagte ein Sprecher zur APA.

Unter dem Strich stand 2025 ein Nettoverlust von 129 Mio. Euro, nach einem Fehlbetrag von 785 Mio. Euro im Jahr davor. Der Umsatz ging im Jahresvergleich leicht um 3 Prozent auf 3,32 Mrd. Euro zurück, was das Unternehmen unter anderem mit dem schwächeren US-Dollar und dem Auslaufen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten begründete. Operativ lief es besser: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 6 Prozent auf 608 Mio. Euro, die entsprechende Marge kletterte auf 18,3 Prozent.

Im vierten Quartal 2025 übertraf ams-Osram mit einem Umsatz von 874 Mio. Euro die Mitte der eigenen Prognosespanne. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) belief sich auf 161 Mio. Euro. Während unter dem Strich nach IFRS ein Verlust von 20 Mio. Euro stand, wies das Unternehmen bereinigt einen Nettogewinn von 35 Mio. Euro aus. Der Free Cash Flow fiel mit 144 Mio. Euro positiv aus, was zur Reduktion der Nettoverschuldung zum Quartalsende auf 1,08 Mrd. Euro (exklusive Leasing-Verbindlichkeiten und Put-Optionen) beitrug.

Sparziele früher als geplant erreicht

Vorstandschef Aldo Kamper sieht das bisherige Sanierungsprogramm "Reestablish the Base" als erfolgreich an. Die angepeilten Einsparungen von jährlich 220 Mio. Euro seien ein Jahr früher als geplant erreicht worden. Mit dem neuen Programm "Simplify" will sich der Konzern nun auf seine Zukunft als "Digital Photonics Powerhouse" fokussieren. Die Verschuldung konnte durch die jüngsten Verkäufe von Unternehmensteilen an Infineon und Ushio sowie einen positiven Free Cash Flow von 144 Mio. Euro gesenkt werden. Der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung gemessen am bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate) soll mittelfristig auf unter 2 sinken.

Gedämpfte Erwartungen

Für das erste Quartal 2026 dämpft das Management die Erwartungen. Aufgrund saisonaler Effekte und der Verkäufe von Unternehmensteilen wird mit einem Umsatzrückgang auf 710 bis 810 Mio. Euro gerechnet. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 15 Prozent liegen. Mittelfristig peilt ams-Osram im Halbleitergeschäft wieder ein einstelliges Wachstum und Margen von über 25 Prozent an.

