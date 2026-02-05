Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Hotel du Golf & Palace
© GHP

Versäumnisse

Brandschutzmängel: 5-Sterne-Hotel in Crans-Montana geschlossen

05.02.26, 18:05
Teilen

Das Fünf-Sterne-Hotel wurde mit sofortiger Wirkung geschlossen.

Crans-Montana. Wegen Mängeln beim Brandschutz hat die Schweizer Gemeinde Crans-Montana mit sofortiger Wirkung ein Fünf-Sterne-Hotel geschlossen. Der Erlass erging gut vier Wochen nach dem verheerenden Brand in der Bar Le Constellation. 41 Menschen sind gestorben, mehr als 80 schwer verletzt worden. Die Brandschutzmängel seien beim Hotel du Golf & Palace schon im vergangenen Sommer festgestellt worden, teilte die Gemeinde mit. Die geforderten Arbeiten seien aber nicht durchgeführt worden.

Eine letzte Frist sei am 15. Jänner abgelaufen. Auf Empfehlung des Sicherheitsbeauftragten wurde die sofortige Schließung verfügt. Das Tourismusbüro werde helfen, betroffene Hotelgäste anderweitig unterzubringen. Das Hotel hat laut Webseite 85 Gästezimmer. Bei dem Brand in der Bar war durch funkensprühende Partyfontänen Schallschaumstoff an der Decke der Kellerbar in Brand geraten. Wie die Gemeinde später einräumte, hatten dort seit 2019 nicht mehr die eigentlich jedes Jahr verlangten Brandschutzkontrollen stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Betreiberpaar der Bar, ebenso wie einen ehemaligen Brandschutzbeauftragter der Gemeinde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen