Bayern Fans
© Getty

Aufstand

Fan-Wut bei Bayern wegen Jubiläums-Aktion

23.01.26, 14:49
Der FC Bayern feiert heuer sein 125-jähriges Vereinsjubiläum. Doch die neueste Aktion sorgt bei den Fans für Aufregung.

125 Jahre FC Bayern sollte für alle, die es mit dem Verein halten, ein Grund zur Freude und zum Feiern sein. Doch die neueste Aktion des deutschen Fußball-Rekordmeisters sorgt für einen riesigen Shitstorm.

Sportlich läuft es derzeit absolut nach Wunsch. Mit Ausnahme einer Niederlage in der Champions League verlor die Kompany-Elf kein einziges Pflichtspiel, eilt dem nächsten Meistertitel entgegen und träumt sogar vom Triple.

Anlässlich des Geburtstages präsentierte man am Donnerstag ein exklusives Sammlerstück. Ein 850-seitiges Coffeetable Book mit den "125 größten Momenten" des Vereins und exklusiven Interviews von Vereinsgrößen, wie man auf der Seite wissen lässt. Dazu gibt es ein signiertes Jubiläums-Trikot und es wird versprochen, dass es "weit mehr als ein Buch" ist.

Purer Luxus für Sammler

Das 45 Zentimeter große Luxus-Exemplar hat einen enormen Seltenheitswert. Insgesamt werden nur 125 Stück vom OPUS Verlag aus England aufgelegt. Handgebunden in Leder mit Seidenpapier und einem roten Band mit goldenen Verzierungen.

Doch dieses besondere Sammlerstück muss man sich erst einmal leisten können. Nicht weniger als 12.500 Euro würde ein Stück kosten. Ein Umstand, der den Fans sauer aufstößt. Ein User fragt: "Habt ihr Lack gesoffen?"

Ein weiterer will wissen, ob man das Stück beim Kauf von der Mannschaft überreicht bekommt. In dieser Tonart geht es weiter. Größter Kritikpunkt ist, dass es auf keinen Fall für den "normalen Bürger" leistbar ist und das viele sehr schade finden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

