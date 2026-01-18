Neuer Leak von Bayern Trikot: Fans jubeln, aber zittern vor Horror-Jahr

Abermals sind Trikots des FC Bayern geleaked worden, die neuen Trikots sind ein echter Hingucker, doch mancher Fan hat eine üble Befürchtung.

Bereits vor wenigen Tagen wurden unzählige Heimtrikots von internationalen Top-Klubs im Internet geleakt. Nun sind auch erste Bilder des neuen Heimtrikots des FC Bayern aufgetaucht. Der deutsche Rekordmeister setzt dabei scheinbar voll und ganz auf einen Retro-Look.

Die Meinung der Fans ist dabei schon jetzt ganz klar: Sollte es sich bei dem Leak tatsächlich um das neue Auswärtstrikot handeln, ist es ein absoluter Hingucker. Noch dazu könnte ein kleines Detail zurückkommen, das es seit 25 Jahren auf keinem Trikot der Münchner gegeben hat.

Demnach soll das e.V.-Wappen ein Comeback feiern, das seit 2002 nicht mehr im Einsatz war. Auch das Adidas-Logo soll das legendäre Kleeblatt wieder zeigen. Neben dem weißen Dress mit blauen Farbelementen wird also sehr viel Wert auf die alte Tradition gesetzt.

Erinnerungen an Horror-Jahr

Nach Angaben der meist gut informierten Seite "Footy Leak" ist man sich zu 85 Prozent sicher, dass die Bayern-Stars in der Saison 2026/27 in diesen Dressen auflaufen werden. Doch genau das lässt manche Fans auch zittern. Denn nachdem die Bayern 2001 ein Traumjahr hatten, die deutsche Meisterschaft knapp vor Schalke 04 gewinnen konnten und der Final-Thriller gegen Valencia in der Champions League für das Double sorgte, war das Folgejahr ein absoluter Horror.

© Getty

Neben Platz 3 in der Meisterschaft hinter Dortmund und Leverkusen musste man sich auch im DFB-Pokal (Halbfinale) und der Champions League (Viertelfinale) geschlagen geben und erlebte unter Star-Trainer Ottmar Hitzfeld eine der seltenen Spielzeiten ohne Titel.