Musiala-Comeback! Bayern-Juwel im Kader für Leipzig-Kracher

Der FC Bayern München startet mit Topverfolger RB Leipzig in die Bundesliga-Rückrunde. Großes Thema ist das Comeback von Jamal Musiala. Die österreichischen Leipzig-Legionäre jagen die Revanche für das 0:6 im Hinspiel.

Die Bundesliga-Rückrunde startet heute mit dem Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München (18.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker). Der Rekordmeister kommt mit der besten Hinrunde der Bundesliga-Geschichte nach Leipzig: 47 Punkte, 66 Tore und nur 13 Gegentore – als einziges Top-Team in Europa ist Bayern weiterhin ungeschlagen.

Musiala meldet sich zurück

Im Mittelpunkt steht das Comeback von Jamal Musiala. Nach langer Leidenszeit meldet sich das Offensiv-Juwel zurück im Kader. Der deutsche Nationalspieler hatte sich vor einem halben Jahr bei der Klub-WM gegen Paris St. Germain eine schwere Verletzung am linken Bein zugezogen. Sein Comeback kommt für Trainer Vincent Kompany zur rechten Zeit – vor allem angesichts von Personalsorgen.

© getty

Bayern mit Defensiv-Engpässen

Rechts in der Abwehr herrscht akuter Engpass: Josip Stanišić fehlt mit einer Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk, Sacha Boey ist krank gemeldet, und zudem fällt Mittelfeldmotor Konrad Laimer mit einem Muskelfaserriss aus. Damit entfällt das Österreicher-Duell, das viele erwartet hatten.

© getty

Leipzig-Legionäre jagen Revanche

Während Laimer zur Zwangspause verdammt ist, brennt das Leipziger Trio Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald auf eine Revanche gegen die Bayern. Im Hinspiel wurden die Sachsen in der Allianz Arena mit 0:6 überrollt. Trainer Kompany warnt dennoch vor Nachlässigkeit: "Es geht wieder bei null los." Leipzig will als erster Verein in dieser Saison die Münchner bezwingen.