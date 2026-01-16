Maulwurf-Alarm! Bayern-Star musste zum Rapport

Maulwurf-Alarm bei den Bayern! Trainer Vincent Kompany musste durchgreifen.

Sportlich eilen die Bayern in dieser Saison von Rekord zu Rekord. Mit dem 3:1-Erfolg beim 1. FC Köln am Mittwoch machte der Rekordmeister die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte perfekt. Doch während es auf dem Platz nahezu reibungslos läuft, sorgt hinter den Kulissen ein interner Vorfall um Sacha Boey für Gesprächsstoff.

Im BILD-Podcast „Bayern Insider“ berichten Fußballchef Christian Falk und dessen Stellvertreter Tobias Altschäffl von einem disziplinarischen Zwischenfall, der sich bereits am 8. November beim 2:2 bei Union Berlin ereignet haben soll. An jenem Abend riss die Siegesserie der Münchner – und für Boey begann eine heikle Phase.

Falk erklärt: „Einer, der aktuell ein bisschen ausgebremst ist, ist Sacha Boey. Momentan hat er Magenprobleme, wir haben gehört, es ist was Ernsteres, das setzt ihn wirklich außer Gefecht. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit.“ Demnach sei Trainer Vincent Kompany mit dem Verhalten des Außenverteidigers in den Wochen zuvor nicht zufrieden gewesen.

Altschäffl schildert den konkreten Auslöser: Boey sollte in Berlin eingewechselt werden und hatte sich bereits warmgemacht. Doch Kompany verfolgt eine klare interne Regel – „Be Ready“. Spieler müssen bei einer möglichen Einwechslung komplett vorbereitet sein, inklusive Schuhen, Schienbeinschonern und Tape. Boey hielt sich demnach nicht daran. „Er hatte die Schuhe noch nicht zu, die Schienbeinschützer nicht drin – und dann ließ ihn Kompany draußen“, so Altschäffl. Die Konsequenz: Der Trainer brachte ihn nicht ins Spiel.

© Getty

Es folgte ein persönliches Gespräch mit deutlichen Worten. „Dafür gab es ein Donnerwetter vom Kompany“, berichtet Altschäffl. Der Belgier habe Boey im Vier-Augen-Gespräch „richtig Feuer gegeben“. Öffentlich bloßgestellt wurde der Spieler nicht – Kompany legt Wert darauf, Kritik intern zu klären. Doch innerhalb der Mannschaft blieb der Vorfall nicht unbemerkt. Die Botschaft war klar: Disziplin ist unter diesem Trainer keine Verhandlungssache.

Seit diesem Rapport stand Boey nicht mehr auf dem Platz und fällt aktuell mit einer Magendarmerkrankung aus. Allerdings könnte sich seine Situation bald wieder ändern. Nach dem Muskelfaserriss von Konrad Laimer sieht Falk eine neue Chance: „Boey könnte jetzt wieder wichtiger werden.“ Sportlich läuft es bei den Bayern – doch auch abseits des Rasens setzt Kompany klare Grenzen.