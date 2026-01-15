Alles zu oe24VIP
© Getty

Deutsche Bundesliga

Bittere Diagnose: Bayern-Star Laimer fällt wochenlang aus

15.01.26, 14:49
Die Befürchtungen von Bayern-Trainer Vincent Kompany nach dem Köln-Spiel haben sich bestätigt. 

Bittere Nachrichten für den FC Bayern und ÖFB-Star Konrad Laimer. Der 27-Jährige hat sich beim 3:1-Auswärtssieg in Köln einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen – das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch offiziell.

Bis zu sechs Wochen Zwangspause

Der Mittelfeldmotor musste wenige Minuten vor Schluss angeschlagen vom Feld, nachdem es zu einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler gekommen war. Besonders brisant: Die Bayern hatten ihr Wechselkontingent zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschöpft und mussten die Partie in Unterzahl zu Ende bringen.

Wie lange Laimer dem Rekordmeister fehlen wird, ließ der Klub offen. In der Regel bedeutet ein Muskelfaserriss jedoch eine Pause von zwei bis sechs Wochen – ein Wettlauf gegen die Zeit, denn wichtige Spiele stehen unmittelbar bevor. Für Vincent Kompany heißt das: bangen, hoffen und improvisieren.

