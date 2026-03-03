Alles zu oe24VIP
Mercedes
© Getty Images

Formel 1

Mercedes-Teammitlieder haben Bahrain sicher verlassen

03.03.26, 22:56
Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten haben Angestellte des Formel-1-Teams Mercedes Bahrain sicher verlassen können.

Der italienische Reifenhersteller Pirelli hatte zusammen mit den Rennställen Mercedes und McLaren eigentlich für das vergangene Wochenende Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir geplant.

Nach den amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran wurde die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen aber abgesagt. Personal steckte daraufhin in dem Land fest, da der Luftverkehr in großen Teilen des Nahen Ostens weitgehend zum Erliegen gekommen ist. "Beim geplanten Reifentest in Bahrain waren mehrere Teammitglieder betroffen, die inzwischen alle das Land sicher verlassen haben", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem ersten GP des Jahres am Sonntag in Melbourne. Offizielle Mitteilungen zum Personal von Pirelli und McLaren gab es zunächst nicht.

"Angesichts der aktuellen Lage im Nahen Osten scheint es fast trivial, über Sport zu sprechen. Wir beobachten die Entwicklungen in der Region mit Sorge und hoffen, dass der Schutz der Zivilbevölkerung weiterhin höchste Priorität hat", erklärte Wolff weiter. Angesichts der ernsten Lage "wäre es wenig hilfreich, über mögliche weitere Auswirkungen auf die Formel 1 in den kommenden Wochen zu sprechen", befand Wolff. Mercedes sei jedoch zuversichtlich, dass der Motorsport-Weltverband (FIA) und die Formel 1 "bei Bedarf die richtigen Entscheidungen" treffen würden.

