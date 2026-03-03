Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Cristiano Ronaldo
© Getty

Fußballstar

Verletzungs-Sorgen um Cristiano Ronaldo

03.03.26, 22:02
Teilen

Der 41-jährige Portugiese hat ein Rehabilitationsprogramm begonnen.

Riad. Fußballstar Cristiano Ronaldo hat sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. "Bei Cristiano Ronaldo wurde nach dem letzten Spiel gegen Al Fayha eine Kniesehnenverletzung diagnostiziert", teilte sein Verein Al Nassr auf der Plattform X mit. Der 41-jährige Portugiese habe ein Rehabilitationsprogramm begonnen und werde Tag für Tag untersucht. Über eine Ausfallzeit machte der Tabellenführer der Saudi Pro League keine Angaben.

Ronaldo war beim 3:1-Auswärtssieg am Samstag in der 81. Minute ausgewechselt worden. In der 12. Minute hatte er einen Elfmeter verschossen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen