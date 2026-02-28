Alles zu oe24VIP
Teheran
Laut Medienberichten

Israel nennt Operation gegen den Iran "Brüllen des Löwen"

28.02.26, 09:42
Israel und die USA hatten am Samstag Angriffe auf den Iran gestartet.

Tel Aviv. Israel hat der neuen Militäroperation gegen den Iran nach Medienberichten vom Samstag den Namen "Brüllen des Löwen" gegeben. Dies meldeten israelische Medien unter Berufung auf Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.

Bereits den Krieg gegen den Iran im vergangenen Jahr hatte Israel nach dem Raubtier benannt. Damals lautete der Name der Operation "Rising Lion" - auf Deutsch: Operation sich erhebender Löwe. Die Bezeichnung bezieht sich auf eine Stelle in der Bibel, in der es unter anderem heißt: "Siehe, ein Volk erhebt sich wie ein junger Löwe."

Angriffe nach neuer Verhandlungsrunde

Israel und die USA hatten am Samstag neue Angriffe auf den Iran gestartet, es war die Rede von einem Präventivschlag. Sie erfolgten nur zwei Tage nach einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene Atomprogramm der Islamischen Republik.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über das umstrittene iranische Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff. Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Luftstreitkräfte des Iran feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel.

