trump netanyahu
© getty

Angriff auf Iran

Netanyahu dankt "großem Freund" Trump

28.02.26, 09:31
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich zur Operation „Brüllender Löwe“ gegen den Iran geäußert. 

„Meine Brüder und Schwestern, Bürger Israels, vor kurzer Zeit haben Israel und die Vereinigten Staaten eine Operation gestartet, um die existenzielle Bedrohung zu beseitigen, die vom Terrorregime im Iran ausgeht. Ich danke unserem großen Freund, Präsident Donald Trump, für seine historische Führungsstärke.“

Seit 47 Jahren rufe „das Regime der Ajatollahs ‚Tod Israel‘, ‚Tod Amerika‘. Es hat unser Blut vergossen, viele Amerikaner ermordet und das eigene Volk massakriert.“

Netanjahu erklärte weiter: „Die Zeit ist gekommen, dass alle Teile des iranischen Volkes – Perser, Kurden, Aserbaidschaner, Belutschen und Ahwazi – das Joch der Tyrannei abwerfen und ein freies und friedensorientiertes Iran herbeiführen.“

