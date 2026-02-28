Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichten von Explosionen in Bahrains Hauptstadt Manama.

Bahrain. Korrespondenten der französischen "Agence France-Presse" (AFP) hörten am Samstag Explosionen in der bahrainischen Hauptstadt Manama, nachdem die USA und Israel Angriffe auf den Iran gestartet hatten.

Iran: Militäreinrichtung der USA in Bahrain angegriffen

Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA am Samstag auch eine US-Militäreinrichtung attackiert. Ein Logistikzentrum der US-Marine sei im Golfstaat Bahrain mit Raketen angegriffen worden, hieß es im staatlichen Rundfunk. Bahrain bestätigte die Angriffe.

Laut dem israelischen Nachrichtenportal "The Times Of Israel" wurde in Bahrain Luftalarm mit Sirenen ausgelöst, um vor einem iranischen Angriff auf US-Militärstützpunkte in dem Golfstaat zu warnen.

Unterdessen berichteten Augenzeugen, dass auch in Kuwait Sirenen zu hören seien.

US-Bürger in Katar und Bahrain sollen sich in Sicherheit bringen

Nach den Angriffen auf den Iran haben die US-Botschaften in Katar und Bahrain ihr Personal und alle US-Staatsangehörigen in den Golfstaaten aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Botschaften wiesen ihre Beschäftigten an, vorerst nicht das Haus zu verlassen.