


Endlich fix: Cosmo ist unser ESC-Star

Gewonnen

Endlich fix: Cosmo ist unser ESC-Star

20.02.26, 23:19
Die Entscheidungs-Show zeigte alle Facetten des Austropop.  

Am Freitag um 23.15 Uhr war es endlich fix: Cosmo rockt für uns den Song Contest und ist mit der Avantgarde-Hymne „Tanzschein“ am 16. Mai in der Wiener Stadthalle im Finale dabei. Das wurde in der langatmigen und von Sound-Problemen begleiteten ORF-Show „Vienna Calling - wer singt für Österreich?“ entschieden. Und zwar durch das Publikum: Die 44-köpfige Jury rund um ESC-Experten wie die 2016er Siegerin Jamala, Parov Stelar oder oe24-Kulturchef Thomas Zeidler-Künz hatte ja Lena Schaur voran. Doch die Fans wählten Cosmo.

Mehr zum Thema

Harte Kritik

Die Entscheidungs-Show zeigte alle Facetten des  Austropop . Leider auch die provinziell Peinlichen. Vor allem die drei Kommentatoren Caroline Athanasiadis, JJ oder Eric Papilay sorgten für Internet-Aufregung: „Das schlechteste Panel aller Zeiten“. Auch die Show, die weltweit im Internet kommentiert wurde, gefiel nicht jedem: „#viennacalling is so shit already“ hieß es da auf Twitter.

Kein Wunder: Manche Auftritte erinnerten ja wirklich eher an Möbelhaus-Werbung (Phillip Piller, „Das Leben ist Kunst“), Schulschikurs (David Kurt, „Pockets Full Of Snow“ ), Ostblock-ESC (Anna-Sophie „Superhuman“) oder Einkaufszentrum-Eröffnung (Julia Steen, „Julia“) Besser machten es die lautstarken Masken-Rocker von FREVD („Riddle“), die coole Americana-Band Reverend Stomp („Mescalero Ranger“), Piano-Mann Sidrit Vokshi („Wenn ich rauche“), Stimmwunder Kayla Krystin, („I brenn“) und der rotzfreche Nikotin („Unsterblich“ ) die für die eingeschworene ESC-Community jedoch wohl zu hochwertige Songs anstimmten.

Nah dran

Ganz nah am ESC-Ticket waren Bamlak Werner, die nach „We Are Not Just One Thing” zu Tränen ausbrach und Lena Schaur, die bei „Painted Reality“ auch mit einer Gitarren-Zauberei verblüffte.

Letztendlich hat sich aber das Publikum für Cosmo entschieden. Er rockt am 16. Mai mit „Tanzschein“ im großen ESC-Finale für Österreich.

