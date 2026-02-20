12 Acts wollen dabei sein, doch es gibt nur einen Platz! Ab 20:15 live.
Der erste öffentliche Vorentscheid seit 2016 wird für Künstler und TV-Zuseher zur Zerreißprobe. Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten-Act gevotet werden.
Das sind die Acts und ihre Votingnummern
- 01: Anna-Sophie, 25 Jahre, Steiermark – „Superhuman“ (Pop, Englisch)
- 02: Sidrit Vokshi, 35 Jahre, Wien – „Wenn ich rauche“ (Pop-Ballade, Deutsch)
- 03: Kayla Krystin, 31 Jahre, Tirol – „I brenn“ (Austro-Pop)
- 04: Reverend Stomp (vier Musiker), Wien – „Mescalero Ranger“ (Pop, Englisch)
- 05: Bamlak Werner, 24 Jahre, Kärnten – „We are not just one thing“ (Ethno-Pop, Englisch/Deutsch)
- 06: Philip Piller, 30 Jahre, Salzburg – „Das Leben ist Kunst“ (Pop, Deutsch)
- 07: Nikotin, Wien – „Unsterblich“ (Pop, Deutsch)
- 08: David Kurt, 26 Jahre, Wien – „pockets full of snow“ (Pop-Ballade, Englisch)
- 09: Julia Steen, 23 Jahre, Kärnten – „Julia“ (Deutsch-Pop)
- 10: Frevd (fünf Musiker), Wien – „Riddle“ (Rock, Englisch)
- 11: Lena Schaur, 22 Jahre, Tirol – „Painted Reality“ (Pop-Ballade, Englisch)
- 12: Cosmó, 19 Jahre, Burgenland – „TANZSCHEIN“ (Pop, Deutsch)
Jury
Ab 20.15 Uhr präsentieren die 12 Kandidaten ihre Hits. Jeder Auftritt wird gleich im Anschluss von Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni kommentiert. Auch Vorjahrssieger JJ ist als Stargast dabei, wird seinen neuen Hit „Shapeshifter“ performen.