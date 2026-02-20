Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
ESC
© ORF/Klaus Titzer, ORF/Thomas Ramstorfer

Live

ESC-Show im LIVE-Ticker: Jury-Star Elton kommt nicht - Schneechaos ist schuld!

20.02.26, 18:54 | Aktualisiert: 20.02.26, 20:11
Teilen

12 Acts wollen dabei sein, doch es gibt nur einen Platz! Ab 20:15 live.

Der erste öffentliche Vorentscheid seit 2016 wird für Künstler und TV-Zuseher zur Zerreißprobe. Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten-Act  gevotet werden. 

Das sind die Acts und ihre Votingnummern

  • 01: Anna-Sophie, 25 Jahre, Steiermark – „Superhuman“ (Pop, Englisch)
  • 02: Sidrit Vokshi, 35 Jahre, Wien – „Wenn ich rauche“ (Pop-Ballade, Deutsch)
  • 03: Kayla Krystin, 31 Jahre, Tirol – „I brenn“ (Austro-Pop)
  • 04: Reverend Stomp (vier Musiker), Wien – „Mescalero Ranger“ (Pop, Englisch)
  • 05: Bamlak Werner, 24 Jahre, Kärnten – „We are not just one thing“ (Ethno-Pop, Englisch/Deutsch)
  • 06: Philip Piller, 30 Jahre, Salzburg – „Das Leben ist Kunst“ (Pop, Deutsch)
  • 07: Nikotin, Wien – „Unsterblich“ (Pop, Deutsch)
  • 08: David Kurt, 26 Jahre, Wien – „pockets full of snow“ (Pop-Ballade, Englisch)
  • 09: Julia Steen, 23 Jahre, Kärnten – „Julia“ (Deutsch-Pop)
  • 10: Frevd (fünf Musiker), Wien – „Riddle“ (Rock, Englisch)
  • 11: Lena Schaur, 22 Jahre, Tirol – „Painted Reality“ (Pop-Ballade, Englisch)
  • 12: Cosmó, 19 Jahre, Burgenland – „TANZSCHEIN“ (Pop, Deutsch) 

Lesen Sie auch

Jury

Ab 20.15 Uhr präsentieren die 12 Kandidaten ihre Hits. Jeder Auftritt wird gleich im Anschluss von Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni kommentiert. Auch Vorjahrssieger JJ ist als Stargast dabei, wird seinen neuen Hit „Shapeshifter“ performen.  

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
 20:10

Gleich geht's los!

Mit der großen Show

 19:43

OH NEIN!

Ein grober Ausfall! Elton wird es nicht zur Show schaffen, wie er nun auf Insta erklärt hat. "Ich wäre eh nur für den Sexappeal dagewesen", so der Witzbold in einer Story.

ee.jpg

 19:20

Bitte nicht einschlafen!

Es wird ein langes Zittern, denn der Sieger wird erst gegen 23.15 Uhr gekürt.

 19:08

Cesár Sampson sorgte am Nachmittag für Aufsehen.

Bei "Hinter den Schlagzeilen" erklärte der ESC-Star im Gespräch mit Patrick Budgen: "Glaube nicht, dass es dieses Mal ums Gewinnen geht, da bin ich zu sehr Realist." Eine Einschätzung, die er mit Song-Contest-Urgestein Eberhard Forcher teilt.

Sampson bei Budgen © Screenshot/ORF

 19:06

Das Moderations-Duo

12 Kandidaten kämpfen unter der Moderation von Alice Tumler und Cesár Sampson um das Ticket im ESC-Finale.

Alice Tumler Sampson ESC viennacall194.jpg © ORF

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken