ESC-Insider: ORF will nicht wieder gewinnen – deshalb nur B-Liste am Start

„Ich bin 100% davon überzeugt, dass der ORF alles unternimmt um nicht ein weiteres Mal den Song Contest zu gewinnen!“ Neuer Wirbel vor der großen ORF-Vorentscheidungs-Show. Nach ESC-Scout Eberhard Forcher wird jetzt auch Günter Unger laut.