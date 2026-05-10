Das ist der komplette Song-Contest-Fahrplan

Es ist das Event des Jahres: 170 Millionen TV-Zuseher feiern den Song Contest - ab Montag wird es in der Wiener Stadthalle ernst.

Wir sind Song-Contest! Zum dritten Mal nach 1967 und 2015 blickt die ganze ESC-Welt jetzt wieder auf Wien. Am 16. Mai steigt in der Wiener Stadthalle der 70. Song Contest, bei dem sich unser Cosmó mit dem coolen Dancefloor-Kracher „Tanzschein“ im Finale gegen 24 Konkurrenten behaupten muss.

Cosmó beim ESC-Opening © Fuhrich

Auftakt in der Stadthalle

Ab Montag (11. Mai) geht der ESC endlich auch für die Fans in der Wiener Stadthalle los. Um 21 Uhr steigt die Jury-Wertung für das 1. Semifinale, die erste von insgesamt 9 Publikums-Shows für je 10.500 Fans. Noch mehr Besucher werden am Rathausplatz erwartet, wo bis zum 16. Mai aktuelle und legendäre ESC-Teilnehmern eine eigene Bühne erhalten. Auch die ehemaligen Sieger Verka Serduchka oder Lordi (13. Mai), sowie DJ John „Munich“ Jürgens, der Sohn des unsterblichen Udo Jürgens (15. Mai). Dazu starten im Wien Museum die täglichen Talkrunden mit den ESC-Teilnehmern. Der Eintritt ist gratis. Die Insider-Informationen sind garantiert.

© ORF

Der TV-Fahrplan

Michael Ostrowski und Victoria Swarovski © ORF/Hans Leitner

Am 12. und 14. Mai überträgt ORF 1 dann unter der Moderation von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski jeweils ab 21 Uhr die beiden Semifinale, bei denen sich jeweils 10 von 15 Teilnehmer für das Finale qualifizieren wollen, und schielt damit schon in den Vorrunden auf eine Millionen-Quote. Am 16. Mai wird diese ab 21 Uhr ganz sicher erreicht. Beim Grande Finale des 70. Song Contest sind ja weltweit über 170 Millionen TV-Zuseher dabei.