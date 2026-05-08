Jazz Gitti verkündet endgültiges Karriere-Aus zum 80er

Österreich nimmt Abschied von einer wahren Legende: Jazz Gitti feiert ihren runden Geburtstag und sagt offiziell „Pfiati“. Mit einer emotionalen letzten Single und einer großen Abschiedstournee verabschiedet sich die Entertainerin nach Jahrzehnten endgültig von der Bühne und ihrem treuen Publikum.

Ganz Österreich blickt am Mittwoch auf eine der charismatischsten Künstlerinnen des Landes. Eigentlich wollte sich Jazz Gitti bereits im vergangenen Jahr 2025 zurückziehen, doch nun setzt sie mit einer finalen Abschiedstournee noch einmal ein kräftiges Lebenszeichen. Fans bekommen so die letzte Chance, das Energiebündel noch einmal live auf der Bühne zu erleben.

Emotionaler Abschiedssong veröffentlicht

© Daniel Raunig

Passend zum runden Geburtstag hat die Künstlerin ihre letzte Single „Wann's Zeit wird für mi“ veröffentlicht. In dem Lied setzt sie sich höchst emotional mit ihrem Lebenswerk und der eigenen Vergänglichkeit auseinander. In einer Zeile heißt es etwa: „Und wann's Zeit wird für mi, dass i geh, dann kränkts eich ned, tuts eich a weh“. Der Song wirkt wie ein musikalisches Vermächtnis an ihre jahrelange Fangemeinde.

Berufung statt nur Auszeichnungen

Auf Instagram teilte Jazz Gitti rührende Worte über ihre Zeit im Rampenlicht. „Das Schönste war immer, Menschen berühren zu dürfen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dass ich meine Berufung leben durfte – das bedeutet mir mehr als jede Auszeichnung“, schrieb sie dort. Die Entertainerin betont damit, wie viel ihr die direkte emotionale Verbindung zum Publikum während ihrer gesamten Laufbahn bedeutet hat.

Danke und vergesst mich nicht

© TZ ÖSTERREICH/Harald Artner

Ihr Rückzug markiert das Ende einer Ära im österreichischen Showgeschäft. Trotz des Abschiedsschmerzes blickt sie mit großer Dankbarkeit auf ihre Karriere zurück und schickt ihren Fans eine letzte, klare Botschaft: „Danke und vergesst's mi net“. Mit der angekündigten Tournee wird sie diesen Dank nun noch einmal persönlich in die Konzertsäle des Landes tragen, bevor der Vorhang für immer fällt.