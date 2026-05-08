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Simone Lugner und Mausi 
© Moni Fellner

Insider plaudert aus

Schlacht um Lugner-Erbe: Simone fordert 24 Mio. Euro, dann zieht sie aus!

08.05.26, 15:34
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Wie oe24 von einem Insider erfuhr, soll Simone Lugner eine Forderung von 24 Millionen Euro gestellt haben. Die Gegenseite habe ihr drei Millionen angeboten. Kommt es jetzt doch noch zum Vergleich? 

Der Krieg um das Erbe von Baumeister Richard Lugner (†91) erreicht eine neue Eskalationsstufe! Während Simone Lugner  um ihr Wohnrecht in der Döblinger Villa kämpft, geht es hinter den Kulissen längst um unfassbare Summen. Ein Insider enthüllte gegenüber oe24 nun die brisanten Details der Geheim-Verhandlungen: Simone fordert eine Mega-Abfindung, doch die Gegenseite will sie mit einem Bruchteil abspeisen!

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Es ist ein Tauziehen, das ganz Österreich in Atem hält. Seit Monaten fliegen zwischen der Witwe und der „Lugner & Söhne Privatstiftung“ die Fetzen. Jetzt kommt ans Licht, worüber im Hinterzimmer wirklich gefeilscht wird.

24 Millionen vs. 3 Millionen

Wie ein Insider gegenüber oe24 bestätigt, liegen die Vorstellungen der beiden Lager Lichtjahre auseinander. Demnach hat Simone Lugner ein Vergleichsangebot auf den Tisch gelegt, das es in sich hat: 24 Millionen Euro fordert die Witwe, um im Gegenzug auf ihre Ansprüche – allen voran das lebenslange Wohnrecht in der Luxus-Villa in Döbling – und ihre Erbansprüche zu verzichten. 

 


 

Doch die Gegenseite denkt gar nicht daran, den Geldspeicher zu öffnen. Nach oe24-Informationen soll die Stiftung lediglich drei Millionen Euro geboten haben. Ein Angebot, das für Simone wohl ebenso indiskutabel ist wie ihre Forderung für die Stiftung.

Mausis Perspektive

Am heutigen Verhandlungstag kam trat auch erstmals Mausi Lugner in den Zeugenstand und schilderte ihren Eindruck von Richard Lugners letzter Ehe. Besonders bedrückend fielen die Ausführungen zur gesundheitlichen Verfassung des Baumeisters in seinen letzten Wochen aus. Christina Lugner schilderte eine dramatische Verschlechterung seines Zustands bereits ab Anfang Juni – eine Darstellung, die in markantem Kontrast zur öffentlichen Inszenierung seiner Hochzeit zum exakt selben Zeitpunkt steht. Demnach habe sich Richard Lugner gegenüber seiner Ex-Frau wiederholt über die mangelnde häusliche Nähe seiner neuen Gattin beklagt. 

Simone Lugner ist derweil im Urlaub. Sie habe sich vorab mit ihrem Anwalt beraten, ob ihre Anwesenheit erforderlich sei: "Ich bin gut vertreten und es ist für meine Seele auch besser, wenn ich mir das nicht antue." Die Reise sei bereits Anfang des Jahres gebucht gewesen.

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