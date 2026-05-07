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Simone Lugner und Mausi 
© Moni Fellner

Stiftungs-Prozess

Gerichts-Hammer: Erste Klage von Simone Lugner abgewiesen

07.05.26, 13:21
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Im Rechtsstreit von Simone Lugner gegen die Lugner Privatstiftung musste Mörtels Witwe die erste Schlappe einstecken.

Vor knapp einem Jahr hatte Simone Lugner über ihren Anwalt Florian Höllwarth bei Gericht einen Antrag auf Absetzung des Vorstands der Lugner-Privatstiftung gestellt. "Der Stiftungsvorstand habe laut Lugner wesentliche Pflichten nicht erfüllt, weshalb ein gerichtliches Vorgehen notwendig geworden sei", so der Grund für die Klage. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf die ihrer Ansicht nach ungerechtfertigte angedrohte Räumungsklage.

Simone Lugner mit Anwalt Florian Höllwarth

Simone Lugner mit Anwalt Florian Höllwarth

© Fuhrich

Dieser Tage entschied das Gericht aber anders. Simones Klage wurde vom Gericht abgewiesen. Eine bittere Schlappe im Rechtsstreit rund um das Wohnrecht in der Döblinger Villa. "Es stimmt. Das Gericht hat gegen mich entschieden", erzählt Simone im oe24-Talk. "Ich habe aber die Möglichkeit gegen das Urteil in Berufung zu gehen, was ich auch machen werde", so Mörtels Witwe weiter. Damit geht dieser Rechtsstreit in die nächste Runde.

Prozess wegen Räumungsklage

Christina Lugner auf ihrem Anwesen auf Teneriffa

Christina Lugner auf ihrem Anwesen auf Teneriffa

© zVg

Auf einem anderen Schauplatz geht es am Freitag vor Gericht weiter. Dann nämlich findet die bereits dritte Verhandlung wegen der tatsächlichen Räumungsklage bzw. wegen dem Wohnrecht in der Lugner-VIlla statt. Als Zeugin geladen ist dann unter anderem Christina Lugner, die Ex-Frau des Baumeisters.

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