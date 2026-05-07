Musical Mamis & Papis 2026: Beeindruckende Summe bei Benefizabend in Wien erzielt

Großer Bahnhof für den guten Zweck: Mittwochabend verwandelte sich das Wiener Metropol in eine Bühne voller Herz und Engagement. Zahlreiche Künstler sorgten bei der 19. Benefizgala „Musical Mamis & Papis“ für Begeisterung und sammelten dabei eine beachtliche Summe für die Einrichtung YoungMum.

Die Stimmung im Wiener Metropol war am Mittwoch spürbar emotional, als die Crème de la Crème der heimischen Musik- und Kabarettszene für den guten Zweck zusammenkam. Ohne Gage und mit viel Leidenschaft setzten sich die Künstler für die Initiative YoungMum ein. Die Einrichtung begleitet schwangere Teenager am St. Josef Krankenhaus in Wien und unterstützt sie in dieser besonders herausfordernden Lebensphase.

Hilfe für junge Mütter

Christian Strasser und Petra Kreuzer © Tischler

Moderiert wurde der Abend von Christian Strasser und Petra Kreuzer, die gleichzeitig die künstlerische Leitung innehatte. Auf der Bühne standen unter anderem bekannte Größen wie Martin Berger, Eva D., Birgit Denk und Jürgen Kapaun. Auch Aida Loos, Caroline Vasicek, Tamara Wörner und Vienna Jukebox ließen es sich nicht nehmen, diesen Abend mitzugestalten und für besondere Momente im Publikum zu sorgen.

Beeindruckende Summe für YoungMum

Aida Loos © Tischler

Der Einsatz hat sich mehr als gelohnt: Im Rahmen der Gala konnte eine Spendensumme von insgesamt 62.209 Euro erzielt werden. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Künstlerinnen und Künstler sich gemeinsam für YoungMum einsetzen und diesen Abend mit so viel Herz gestalten“, freute sich Petra Kreuzer über den Erfolg der 19. Ausgabe. Das Geld fließt direkt in die Betreuung der jungen Frauen.

Starke Partner unterstützen Projekt

Caroline Vasicek mit Tochter Mavie © Tischler

Einen wesentlichen Beitrag zum Ergebnis leisteten langjährige Partner aus der Wirtschaft. Deichmann unterstützte die Aktion mit 25.000 Euro, während die Collegialität Privatstiftung 20.000 Euro beisteuerte. Auch das österreichische Familienunternehmen Germania Pharmazeutika engagierte sich erneut mit 5.000 Euro. Irene Richter, Leiterin von YoungMum, bedankte sich herzlich bei den Unternehmen und den Künstlern für den großartigen Zusammenhalt.