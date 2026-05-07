Wiener Schnitzel trifft High Fashion: Das Comeback von "Fashion for Europe" beim Song Contest

Wien steht kurz vor dem Song-Contest-Finale ganz im Zeichen der Mode. Bei „Fashion for Europe“ präsentieren Designer aus zwölf Nationen ihre Kollektionen vor Tausenden Zuschauern. Neben dem Laufsteg wartet ein besonderes Highlight: Ein kulinarischer Brückenschlag zwischen High Fashion und Schnitzel.

Die Vorfreude auf das große Musik-Event des Jahres steigt und bringt eine Vielzahl an Veranstaltungen nach Wien. Bereits am Sonntag findet die feierliche „Opening Ceremony“ statt, die den Startschuss für eine Woche voller Kultur und Glamour gibt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Rückkehr der Modenschau „Fashion for Europe“, die rund 10.000 Zuschauer erwartet.

Lena Hoschek © Anzehlika Kroiss

Donnerstag, 14. Mai: Welcome Evening der Nationen bei Figlmüller Lugeck.

Bevor die Models den Runway erobern, kommen alle Beteiligten zu einem besonderen Abend zusammen. Beim „Welcome Evening“ im Figlmüller Lugeck treffen Designer aus Nationen wie Aserbaidschan und Montenegro auf die Wiener Tradition. Ein Highlight des Abends: Der Figlmüller-Chefkoch zeigt den internationalen Gästen persönlich, wie man ein echtes Wiener Schnitzel zubereitet – eine perfekte Brücke zur österreichischen Kultur.

Donnerstag, 15. Mai: High Fashion am Rathausplatz

© flashed events

Initiiert wurde das Event von Organisatorin Liliana Klein. Das Konzept ist klar: „Fashion for Europe ist kein Wettbewerb, wir bringen Europa auf einer Bühne zusammen“. Für Österreich ist erneut Lena Hoschek mit dabei, die das Land bereits vor elf Jahren beim letzten Heim-ESC vertreten hat. Das Event feierte damals Premiere, als Conchita Wurst den Song Contest nach Österreich holte.

Internationales Flair am Laufsteg

Neben heimischen Größen sind spannende internationale Namen vertreten. Aus Finnland reist Teemu Muurimäki an, während Katerina Kvit aus der Ukraine ihre hochwertigen Lederpieces präsentiert. Auch Laura Daili aus Litauen sowie Marken wie Luis Trenker für Italien und Marjo Trachten für Deutschland sind Teil der Show. Musikalisch untermalt wird das Ganze durch Liveauftritte von Roman Chistyakov und Una Hullmann von der Wiener Volksoper.

Stars und Designer hautnah

Kristina Worseg im Opernball-Kleid von Luis Morales © Monika Fellner

Prominente Gäste wie Artur Kristina Worseg, die Spanien bei der Show vertritt, werden bereits beim Welcome Evening erwartet. Die Veranstaltung zeigt, dass Wien während der ESC-Woche weit mehr zu bieten hat als nur Musik. Von Ausstellungen bis hin zu exklusiven Clubbings verwandelt sich die Stadt in einen pulsierenden Treffpunkt für Kreative aus ganz Europa.