Koffer-Drama in Wien: ESC-Star Sarah Engels landet ohne Kostüme

Bei Sarah Engels herrscht helle Aufregung, da ihre gesamte ESC-Bühnengarderobe nach ihrem Flug verschwunden ist.

Wien ist offiziell im Song-Contest-Fieber! Am Mittwoch landete Sarah Engels auf dem Flughafen Schwechat und wurde bereits sehnsüchtig erwartet. Hunderte Fans verwandelten die Ankunftshalle in ein Meer aus Schwarz-Rot-Gold: Mit Deutschland-Fahnen, selbstgebastelten Plakaten und lautstarken Sprechchören wurde die Sängerin empfangen. Die Stimmung war am Siedepunkt, Autogramme wurden geschrieben und erste Selfies mit der ESC-Hoffnung geknipst. Doch hinter dem strahlenden Lächeln der 33-Jährigen verbarg sich bereits eine handfeste Katastrophe.

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„Rehearsal Time“ ohne Kostüme

Kaum im Shuttle-Wagen Richtung Innenstadt Platz genommen, folgte die Schock-Nachricht via Instagram-Story. Unter dem Schriftzug „REHEARSAL TIME!“ teilte Sarah ihren Followern das bittere Malheur mit: Ihr Koffer – und damit sämtliche mühsam entworfenen Kostüme und Outfits für die große ESC-Bühne – ist unauffindbar.

Die Fluggesellschaft Eurowings scheint das wohl wichtigste Gepäckstück verloren zu haben. Ein absoluter Albtraum für jede Künstlerin, wenn nur wenige Tage vor den alles entscheidenden Proben die komplette Garderobe fehlt.

Auftritt im Schlafanzug?

Trotz des herben Rückschlags bewies Sarah Engels gewohntem Optimismus entsprechend Humor. In ihrem Posting schrieb sie mit einem gequälten Smiley: "Also, wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel."

Sarah Engels nahm es mit Humor. © Instagram

Während die Fans in Wien nun fest die Daumen drücken, dass das Gepäck doch noch rechtzeitig in der Stadthalle eintrifft, dürfte hinter den Kulissen bereits der Krisenstab tagen. Ob die Koffer noch den Weg nach Wien finden oder ob Sarah tatsächlich im Pyjama ihren Song "Fire" performen wird, bleibt abzuwarten.