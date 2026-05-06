ESC-Wetten: Finnland auf Siegeskurs, Cosmó droht letzter Platz

In 10 Tagen steigt das Song Contest Finale. Geht es nach den Wetten, dann darf Finnland jubeln und Österreich weinen!

Es gehört zum Song Contest, so wie manche musikalischen Entgleisungen und die Punkteschieberein. Die Rede ist natürlich von den Wetten. Seit Jahren geben die Buchmacher ein Trendbarometer vor, das oft punktgenau ins Schwarze traf (Ukraine, 2022), zuletzt aber kräftig daneben griff. JJ lag 2025 ja „nur“ auf Platz 2, die großen Wett-Favoriten aus Schweden wurden letztendlich gar nur Vierter.

Ein Schicksal, das nun auch Linda Lampenius und Pete Parkkonen drohen könnte. Die Finnen liegen mit dem bombastisch-eindringlichen Pop-Klassik-Crossover „Liekinheitin“ („Flammenwerfer“) bei den Wetten ja schon seit Wochen auf Platz 1. Mit einer Siegeschance von satten 30 %!

Linda Lampenius und Pete Parkkonen aus Finnland © Eurovision

Das sind die aktuellen Song-Contest-Wetten:

Finnland, 30 % Siegeschance Griechenland, 16 % Dänemark, 11 % Australien, 9 % Frankreich, 8 % Israel, 4 % Schweden, 3 % Rumänien, 3 % Italien, 3 % Malta, 2 %

Akylas aus Griechenland © Eurovision

30. Österreich, weniger als 1 % Siegeschance



Spannend der Vorsprung wurde mit den Proben sogar noch ausgebaut. Und das obwohl Akylas (Griechenland), Søren Torpegaard Lund (Dänemark) und die weit über Australien hinaus bekannte Pop-Queen Delta Goodrem kontinuierlich aufholen.

Søren Torpegaard Lund aus Dänemark © Eurovision

Rote Laterne für Österreich?

Der Star-Bonus ist Song Contest freilich kein Siegesgeheimnis. Davon kann auch Boy George, der ja im Duett mit Senhit für San Marino antritt, ein Lied singen: nur Platz 33 bei den Wetten.

Senhit mit Boy George für San Marino © Eurovision

Österreich droht wieder die Rote Laterne. Cosmó wird von den Buchmachern nur auf Platz 30 geführt. Siegeschance unter 1 Prozent! Noch dramatischer sind allerdings die Wettenquoten bei der Jury-Wertung. Da liegt „Tanzschein“ auf dem 35. und letzten Platz. Doch auch davon lässt sich Cosmó nicht beirren: „Ich konzentriere mich auf die Performance und nicht auf die Quoten,