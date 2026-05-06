Sussex-Spross Archie wird 7! Opa Charles empfindet „Traurigkeit und Bedauern“

Happy Birthday, Archie! Am Mittwoch, den 6. Mai 2026, feiert der Erstgeborene von Prinz Harry und Herzogin Meghan seinen siebten Geburtstag.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor begeht seinen Ehrentag fernab des britischen Hofprotokolls. Seit dem Rückzug seiner Eltern aus der ersten Reihe der Royals im Jahr 2020 wächst der kleine Prinz im kalifornischen Montecito auf. Seinen Titel trägt er erst seit dem Tod seiner Urgroßmutter, Queen Elizabeth II., doch die Verbindung zu seiner britischen Heimat ist so dünn wie nie zuvor.

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Geburtstag im kleinen Kreis

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) werden den Tag voraussichtlich ganz privat in ihrer Wahlheimat feiern. Nachdem die Familie bereits das Osterfest demonstrativ zu Hause verbrachte und nicht zum traditionellen Gottesdienst nach Windsor reiste, bleibt auch der 7. Geburtstag von Archie eine rein amerikanische Angelegenheit. Gelegentliche Einblicke gewährt Meghan ihren Fans via Instagram – so postete sie zuletzt ein Familienbild zu Ostern, auf dem auch Archies kleine Schwester Lilibet (4) zu sehen war.

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Die Trauer des Königs

Für den Großvater in London, König Charles III., ist dieser Tag mit schmerzlichen Gefühlen verbunden. Laut Berichten des „Mirror“ leidet der Monarch massiv unter der räumlichen und emotionalen Distanz zu seinen Enkelkindern. Das letzte Mal sah er Archie und Lilibet im Juni 2022. Royal-Experte Duncan Larcombe erklärt die emotionale Lage des Königs: „Ich glaube, König Charles ist voller Bedauern über die gesamte Situation. Er hat oft darüber gesprochen, wie sehr er es genießt, Großvater zu sein.“

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Eine verlorene Bindung?

Charles selbst betonte in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihm der frühe Aufbau einer Bindung zu seinen Enkeln sei. Er wolle sie ermutigen und ihre Interessen wecken – so wie es seine eigene Großmutter einst bei ihm tat.

Status Quo : Das Verhältnis zu Harry gilt weiterhin als extrem angespannt.

: Das Verhältnis zu Harry gilt weiterhin als extrem angespannt. Hoffnung : Eine Versöhnung scheint derzeit nicht in Sicht.

: Eine Versöhnung scheint derzeit nicht in Sicht. Folge: Archie und Lilibet wachsen ohne persönlichen Kontakt zu ihrem königlichen Großvater auf.

Ob der siebte Geburtstag von Archie vielleicht doch noch eine geheime Videobotschaft oder einen Anruf aus dem Buckingham Palast bereitgehalten hat, bleibt das Geheimnis der Sussexes.