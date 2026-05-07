Künstler Franz Josef Baur präsentiert neues ART-Fass am Franziskanerplatz

Frühlingsgefühle am Franziskanerplatz: Bei bestem Wetter startete das Artner mit einer feierlichen Eröffnung in die neue Gastgarten-Saison. Im Fokus der Wiener Prominenz stand dabei nicht nur die Kulinarik, sondern die Enthüllung des mit Spannung erwarteten ART-Fasses von Franz Josef Baur.

Die Wiener Innenstadt hat ihren beliebten Treffpunkt rund um den Mosesbrunnen offiziell zurück. Schon am Nachmittag füllte sich der romantische Gastgarten mit einem bunten Mix aus Nachbarn und prominenten Freunden des Hauses. Bei kühlen Drinks und feinem Fingerfood aus der Artner-Küche genossen die Gäste die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres.

Ein Denkmal aus Trockenblumen

Zentrales Element der Feier war die Präsentation des neuen Kunstwerks von Franz Josef Baur. Das von ihm gestaltete Fass besticht durch ein florales Design aus Trockenblumen. Gastgeber Markus Artner, der Baur scherzhaft bereits als "Inventar des Hauses" bezeichnete, übergab dem Künstler das Wort für eine sehr persönliche Rede. Baur, der selbst vom Bauernhof stammt, sieht in dem Werk eine "leise Rückkehr zu etwas sehr Echtem".

FJ Baur mit Toni Faber © Katharina Schiffl

Erinnerungen an die Kindheit

Lizz Görgl, FJ Baur, Chiara Pisati © Katharina Schiffl

Für den Künstler hat das ART-Fass eine tiefe emotionale Bedeutung: "Die Trockenblumen tragen Erinnerungen für mich in sich. Sie erinnern mich an meine Kindheit, an Blumen, die man zwischen Buchseiten gepresst hat", erklärte Baur sichtlich bewegt. Heimat sei für ihn kein bloßer Ort, sondern ein Gefühl, das er im Artner am Franziskanerplatz wiedergefunden hat.

Marika Lichter mit Donka Angatschewa © Katharina Schiffl

Segen für den Gastgarten

Ein besonderer Moment der Stille und Verbundenheit trat ein, als Dompfarrer Anton Faber zur Tat schritt. Mit warmen Worten segnete er das Kunstwerk und den Ort der Begegnung. Dieser symbolische Akt unterstrich das Motto der Veranstaltung: Gemeinschaft und Heimat. Unter den geladenen Gästen waren unter anderem Arabella Kiesbauer, Marika Lichter, Andrea Händler und Lizz Görgl vertreten.

Eva Sternad-Csoka mit Paul Lichter © Katharina Schiffl

Liebe kommt immer zurück

Martina Kaiser © Katharina Schiffl

Nach dem offiziellen Teil klang der Tag bei Weinen vom familieneigenen Weingut und intensiven Gesprächen aus. Die heitere Stimmung im Gastgarten spiegelte genau das wider, was Baur in seinem Schlusswort betonte: Wer Liebe gibt, bekommt Liebe zurück. Der Respekt und das Miteinander in der Weihburggasse standen bei diesem gelungenen Saisonauftakt im Vordergrund.