Meinl-Reisinger: Inoffizieller Festspiel-Auftakt!

Während auf den Bühnen der Mozartstadt die Kultur-Elite glänzt, bat Beate Meinl-Reisinger im Großen Festspielhaus zum glamourösen Empfang – und lockte die Festspielgesellschaft an.

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Es hat mittlerweile absoluten Kult-Status! Bereits zum dritten Mal lud Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zum exklusiven Festspielempfang in das Große Festspielhaus in Salzburg. Was einst als kleiner Netzwerktreff begann, hat sich für die Politikerin längst zu einer liebgewonnenen Tradition entwickelt – und gilt in Kultur- und Promikreisen hinter vorgehaltener Hand bereits als die eigentliche, inoffizielle Eröffnung der Salzburger Festspiele.

Dementsprechend gewaltig war der Andrang im Foyer des Traditionshauses. Wo sonst Opernklänge verzaubern, wurde bei prickelnden Getränken geklüngelt, gelacht und eifrig über die anstehenden Premieren geratscht.

Hochmair, Melles & Co.: Die VIPs gaben sich die Klinke in die Hand

Die Gästeliste von Meinl-Reisinger las sich schlichtweg wie das Who-is-Who der heimischen und internationalen Kulturszene. Allen voran zog der aktuelle "Jedermann"-Star Philipp Hochmair die Blicke auf sich, der sich bester Laune unter die Feiernden mischte und zuvor noch einen Selfiemarathon absolvierte. Auch Schauspiel-Ikonen wie die zauberhafte Sunnyi Melles und Grande Dame Senta Berger nutzten die Gelegenheit, um mit der Gastgeberin auf den Kultur-Sommer anzustoßen.

Senta Berger, Kristina Hammer, Lukas Crepaz und Karin Bergmannn © Franz Neumayr

Neben den Bühnen-Stars gaben sich auch die Strippenzieher hinter den Kulissen die Ehre: Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer und kaufmännischer Direktor Lukas Crepaz unterhielten sich prächtig mit den zahlreich erschienenen Promis, die während der Festspielzeit in der Mozartstadt weilen.

Ein fixer Höhepunkt im Salzburger Sommer

Beate Meinl-Reisinger zeigte sich als gewohnt strahlende Gastgeberin und genoss den Austausch abseits des harten Polit-Alltags sichtlich. Die gelungene Mischung aus hochkarätiger Kunst, Prominenz und entspannter Atmosphäre bewies einmal mehr: Dieser Empfang ist aus dem Salzburger Festspiel-Kalender absolut nicht mehr wegzudenken! Abends lädt dann Sebastian Kurz gemeinsam mit Markus Friesacher zum legendären "Schinkenfleckerl und Gin Tonic"-Netzwerker-Event. Hier werden wieder Polit- und Wirtschaftsgrößen erwartet.