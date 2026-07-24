Standing Ovations bei der Premiere von "Hair"

Das Musikfestival Steyr ist am Donnerstag in seine 32. Auflage gestartet. Die Premiere des Kultmusicals "Hair" begeisterte das Publikum im ausverkauften Schlossgraben.

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Mit der umjubelten Eröffnung am Donnerstagabend im Schlossgraben von Schloss Lamberg bot das internationale Ensemble eine bildgewaltige Inszenierung des bekannten Rockmusicals. Die mitreißende Rockmusik und die Spielfreude auf der Bühne rissen die anwesenden Gäste von Beginn an mit.

Begeisterung von Aquarius bis Finale

Von den ersten Klängen des Hits "Aquarius" bis zum emotionalen Finale mit "Let The Sunshine In" übertrug sich die Energie der Darsteller auf das ausverkaufte Haus. Das Stück transportierte seine zeitlose Botschaft – einen leidenschaftlichen Ruf nach Frieden, Freiheit und Liebe. Die Zuschauer würdigten die herausragenden Leistungen aller Mitwirkenden am Ende der Vorstellung mit minutenlangem Applaus und Standing Ovations.

"Hair"-Premiere © Peter Mayr

Prominente Ehrengäste bei der Eröffnung

Die glanzvolle Premiere ließen sich auch zahlreiche Vertretungen aus Politik und Wirtschaft nicht entgehen. Unter den Gästen befanden sich in Vertretung für Landeshauptmann Thomas Stelzer Landeskulturdirektorin Margot Nazzal (ÖVP) sowie Hans Arsenovic (Die Grünen), Katrin Auer (SPÖ) sowie Christof und Zoë Straub. Damit startete die Kulisse im Schlossgraben erfolgreich in den aktuellen Kultursommer.