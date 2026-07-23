Heimliches Baby-Glück für "Bergdoktor" Hans Sigl

Der Schauspieler freut sich über ein weiteres Familienmitglied. Es handelt sich um einen Buben, der auf den Namen Levin hört.

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Große Freude im Sigl-Familienclan! Schwiegertochter Taya teilte auf ihrem privaten Instagram-Account ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Foto, das die frischgebackene Mami strahlend mit ihrem kleinen Sohn im Arm zeigt. Während der Schnappschuss wegen der Privatsphäre-Einstellungen der jungen Mutter nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt ist, sorgt das heimliche Baby-Glück in Fankreisen bereits für gewaltiges Herzklopfen.

Der TV-Liebling selbst hüllte sich auf Anfrage zum zuckersüßen Nachwuchs vorerst noch in vornehmes Schweigen. Passt aber ins Bild: Die Sigls genießen ihr familiäres Glück am liebsten abseits des großen Scheinwerferlichts.

Vom Patchwork-Traum zur Traumhochzeit

Jonas Kemmler (29) brachte Susanne Sigl – seit 2008 die Ehefrau des "Bergdoktors" – gemeinsam mit Bruder Niklas (26) mit in die Ehe. Hans Sigl wurde dadurch zum begeisterten Patchwork-Papa, zu dessen buntem Clan auch Sohn Nepomuk Jim (23) sowie Stieftochter Joana (26) gehören.

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Dass Taya und Jonas ein absolutes Traumpaar sind, bewiesen sie erst im August 2024. Damals feierte das Duo auf einem majestätischen Schloss eine Hippie-Hochzeit mit der gesamten Familie. Taya glänzte im cremefarbenen Traumkleid, während Bräutigam Jonas im ausgefallenen Blumenanzug ins Eheglück tanzte und schwärmte, die "beste Frau der Welt" geheiratet zu haben.

Auf den Spuren des berühmten Stiefpapas

Der frischgebackene Papa ist übrigens keineswegs ein Unbekannter. Wie sein berühmter Stiefvater wagte sich auch Jonas Kemmler vor die Kamera und spielte 2009 sogar in zwei Folgen der Erfolgs-Serie "Der Bergdoktor" mit. Nach Rollen in Kult-Krimis wie "Tatort" oder "Der Alte" wurde es in den letzten Jahren schauspielerisch zwar etwas ruhiger um den 29-Jährigen – mit der neuen Papa-Rolle hat er nun aber ohnehin die schönste Hauptrolle seines Lebens ergattert!