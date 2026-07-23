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Luxus-Kooperation

Topmodel Nadine Mirada fährt jetzt Rolls-Royce

Nadine Mirada
© Tatiana Grischuk
Die Austro-Beauty geht eine neue Kooperation ein. Die Österreicherin ist ab sofort Partner & Friend von Rolls-Royce und fährt künftig einen Cullinan.
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Das internationale Topmodel Nadine Mirada fährt künftig einen Rolls-Royce Cullinan. Das Auto steht weltweit für Luxus, zeitlose Eleganz, höchste Handwerkskunst und Individualität. Und hat selbstverständlich auch seinen Preis - ab 330.000 Euro aufwärts muss man für den SUV hinblättern.

Nadine Mirada mit Agenturchefin Lilly Kondratenko
Nadine Mirada mit Agenturchefin Lilly Kondratenko © Tatiana Grischuk

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Exklusives Shooting am Grand Hotel

Rolls Royce Cullinan
Rolls Royce Cullinan © Hersteller

Zum Auftakt der neuen Zusammenarbeit entstand ein Shooting vor dem Wiener Grand Hotel. Gemeinsam mit Starfotograf Stefan Kokovic posiert Mirada vor dem Luxus-SUV. "Es ist für mich eine riesengroße Ehre, einen Rolls-Royce Cullinan fahren zu dürfen. Rolls-Royce steht für mich für Werte, die weit über Luxus hinausgehen: außergewöhnliche Handwerkskunst, Liebe zum Detail, Tradition und die Möglichkeit, etwas ganz Persönliches und Einzigartiges zu schaffen. Genau diese Kombination aus Geschichte, Qualität und Individualität macht die Marke so besonders", erklärt Nadine Mirada.

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