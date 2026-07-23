Luxus-Kooperation
Topmodel Nadine Mirada fährt jetzt Rolls-Royce
Das internationale Topmodel Nadine Mirada fährt künftig einen Rolls-Royce Cullinan. Das Auto steht weltweit für Luxus, zeitlose Eleganz, höchste Handwerkskunst und Individualität. Und hat selbstverständlich auch seinen Preis - ab 330.000 Euro aufwärts muss man für den SUV hinblättern.
Auch interessant
Exklusives Shooting am Grand Hotel
Zum Auftakt der neuen Zusammenarbeit entstand ein Shooting vor dem Wiener Grand Hotel. Gemeinsam mit Starfotograf Stefan Kokovic posiert Mirada vor dem Luxus-SUV. "Es ist für mich eine riesengroße Ehre, einen Rolls-Royce Cullinan fahren zu dürfen. Rolls-Royce steht für mich für Werte, die weit über Luxus hinausgehen: außergewöhnliche Handwerkskunst, Liebe zum Detail, Tradition und die Möglichkeit, etwas ganz Persönliches und Einzigartiges zu schaffen. Genau diese Kombination aus Geschichte, Qualität und Individualität macht die Marke so besonders", erklärt Nadine Mirada.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden