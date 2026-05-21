Austro-Models Ivana Essl & Nadine Mirada mischen sich in Cannes unter Hollywood-Stars

Während der Filmfestspiele von Cannes wurde die Global Gift Gala 2026 zum glamourösen Treffpunkt internationaler Stars. Mittendrin: die Austro-Beauties Ivana Essl und Nadine Mirada, die an der Seite von Hollywood-Größe Eva Longoria für einen besonderen Auftritt sorgten.

Cannes steht aktuell ganz im Zeichen von Film, Glamour und großen Auftritten. Am Mittwochabend wurde die legendäre Croisette erneut zum Hotspot der internationalen Promi-Welt: Bei der Global Gift Gala 2026 in der La Môme Plage versammelten sich zahlreiche Stars, um gemeinsam für den guten Zweck ein Zeichen zu setzen. Unter den Gästen: Eva Longoria, die als Honorary Chair des Abends auftrat, sowie Sofia Carson, Lisa Rinna und Huddy. Doch auch zwei Österreicherinnen zogen an diesem Abend alle Blicke auf sich: Ivana Essl und Nadine Mirada.

Austro-Beauties mitten unter Hollywood-Stars

Für Ivana Essl und Nadine Mirada wurde der Abend in Cannes zu einem ganz besonderen Highlight. Die beiden waren nicht nur Gäste der exklusiven Gala, sondern standen dort auch selbst im Rampenlicht. Mit ihrem Auftritt reihten sie sich in ein hochkarätiges Star-Aufgebot ein und sorgten für österreichischen Glamour an der Côte d’Azur.

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Bereits vor der Gala genossen die beiden den Abend an der Croisette: Ivana und Nadine dinierten gemeinsam in Cannes und teilten Eindrücke des besonderen Abends mit ihren Fans auf Instagram. Zwischen Red-Carpet-Momenten, Dinner und Gala-Glamour ließen sie ihre Community hautnah daran teilhaben, wie es sich anfühlt, mitten im Trubel der Filmfestspiele unterwegs zu sein.

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Auch modisch setzten die beiden Austro-Beauties ein Statement. Essl erschien in einem schwarzen Minikleid mit Blazer. Mirada wählte ein auffälligeres Outfit: ein weißes Minikleid mit Schleppe, kombiniert mit blauen Accessoires.

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Hollywood-Star Eva Longoria sorgte ebenfalls für einen Glamour-Moment. Die Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin erschien in einer funkelnden Robe in Weiß und Schwarz und führte damit die Star-Riege des Abends an.

Gala für den guten Zweck

Die Global Gift Gala zählt seit Jahren zu den Charity-Highlights während der Filmfestspiele von Cannes. Hinter dem Event steht die Global Gift Foundation, eine humanitäre Non-Profit-Organisation, die Kinder, Frauen und Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. In diesem Jahr wurde unter anderem Sofia Carson mit dem Global Gift Women Empowerment Award ausgezeichnet.